„Jak už jsem několikrát říkal, nesnáším prohry. Nekoukám na jméno soupeře, připravujeme se na každé utkání poctivě a důkladně. A do každého utkání jdeme samozřejmě vyhrát. A to platí i nyní,“ zdůraznil Vávra.

Jak jste zatím spokojen s rozehranou sezonou?

Spokojený, nespokojený. Asi těžko takhle hodnotit. Začali jsme pracovat na spoustě nových věcí, a ne všechny se nám zatím daří implementovat do naší hry tak rychle, jak jsem předpokládat. Takže v tomto spíše nespokojený. Na druhé straně jsme enormně zvýšili tréninkový objem jak na hřišti, tak v posilovně. A to se určitě musí časem projevit. Takže s tímto velmi spokojený.

V čem udělaly hráčky největší posun?

Spousta věcí je pro holky nových, chvíli potrvá než si zvyknout. Asi nejvíce je v posledních utkáních vidět úbytek zbytečných individuálních technických chyb. Určitě vidím zlepšení v práci hry jedné na jednu v útočné i obranné fázi.

V čem vás naopak zklamaly, co vás "nemile" překvapilo?

Určitě bych neřekl, že jsem z něčeho vyloženě zklamaný. Možná trošku bojujeme s emocemi, nebo lépe řečeno s neemocemi, během utkání. Zatím jsou holky takoví studení čumáci a občas to na střídačce vypadá jako na zastávce autobusu. Ale bavíme se o tom, holky jsou fajn a myslím, že s body se dostaví i emoce.

Zadržená tenistka Voráčová: Brouci zde nejsou. Ale...

Jak jste využili volno, na čemž jste během pauzy nejvíce (za)pracovali?

Doléčili jsme šrámy, chvilinku jsme od házené odfrkli a pustili se do intenzivní kondičně silové přípravy. Před svátky jsme absolvovali 21 těžkých tréninkových jednotek a po pěti dnech volna už začali makat na herní přípravě do další části sezony.

Během přestávky jste v rámci Českého poháru doma prohráli a byli vyřazeni Pískem. Mrzí vás to hodně?

Po utkání byla v kabině veliká bouřka. Velmi mě mrzí vyřazení, přece jen se o medaile nehraje každý den. S hráčkami jsme si to ale už vyříkali, více bych se k tomu nerad vracel.

Sehráli jste i nějaké další přípravné zápasy?

Měli jsme nastavený trošku jiný model přípravy. Byli jsme zavření v naší hale a pracovali na nových věcech. Odehráli jsme spoustu minut modelovaných utkání jak mezi sebou, tak s našimi dorostenkami. Tak doufám, že odstartujeme jaro úspěšně.

Plánujete ještě nějaké změny, posily v kádru?

Doplnění na některých postech se nabízí. O tom jsme se bavili již před sezonou. Ale nejdeme cestou přeplácení nějakých hvězdiček, nebo zahraničních hráček. Pracujeme s mladými odchovankyněmi, které pomalu zapracováváme do dospělé házené. Je to sice běh na delší trať, ale Zlín má velmi dobrou práci s mládeží a časem se to jistě ukáže. Vždyť s námi trénují i dvě 15leté a čtyři čerstvě 16leté hráčky. A je radost sledovat, jak je to baví a jak se pomalinku posouvají nahoru.

ZAVZPOMÍNEJTE: Největší úspěchy regionálního sportu v roce 2021

Jaký máte cíl pro zbytek sezony?

Vydržet v nastaveném modelu přípravy. Určitě chceme stabilizovat náš herní projev, přidat více bodů a posouvat se v tabulce nahoru.

Nelitujete letního příchodu do Zlína?

Určitě nemám čeho litovat! Jsou tady kolem házené moc příjemní fajn lidé a dobrý kolektiv trenérů. Jsem ztotožněn se systémem a filozofií, kterou Zlín prosazuje. Je zde kvalitní zázemí v hale i mimo ni, spousta externích sportovišť, které máme možnost využívat pro přípravu. Přidáme na jaře více vyhraných utkání a bude ještě lépe.

Má současný tým v příštích sezonách ambice si třeba zahrát o interligové, české medaile? Co k tomu případně bude potřeba?

Je nyní asi předčasné hovořit o medailích a titulech. Nicméně Zlín má opravdu velice kvalitní a zdravou mládežnickou základnu a mnoho velmi talentovaných jedinců. Vždyť jestli se nemýlím, tak stabilně jezdí na mládežnické reprezentační srazy 10 hráček, a to je parádní číslo. Pokud se podaří dohlédnout na jejich přechod do dospělé házené, nejsou medaile a úspěchy úplně nereálné. Nicméně si musí holky uvědomit, že bez dřiny, bolesti a určitého sebeobětování to nepůjde. Je krásné sledovat hvězdy kolem sebe, ale je nutné také vidět tu těžkou cestu, kterou museli projít, než se dostali na nebe. Trenéry i podmínky k tomu, aby takovou cestu mohli projít, tady ve Zlíně mají.