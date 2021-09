Jeden okruh měří 5,1 kilometru a má převýšení 131 metrů. Elitní kategorie a muži do 39 let ho pojedou celkem pětkrát. To znamená, že na trati zpestřené kostelními schody, technickými pasážemi a několika náročnými stoupáními v lesoparku, ujedou 25,5 kilometru. Ženy poměří síly v 20,4 kilometrovém závodu.

Start všech kategorii je v ulici Komenského před Klubem kultury Napajedla. Cíl bude pod kostelními schody na Masarykově náměstí.

Pro nejlepší bikery jsou připravené finanční odměny 10 000 Kč a věcné ceny za 30 000 Kč.

Elitní kategorie uslyší startovní výstřel v 13.30 hodin. Ženy odstartují už ve 12 hodin.

Zázemí napajedelského podniku v cross country bude za Novým Klášterem. V těchto prostorách se bude od 15.30 hodin konat i vyhlášení vítězů závodu XC Cup Napajedla 2021.

Loňský ročník vyhrál Pavel Žák (Cykloop.cz BT Morkovice) Ten závod rozložený do pěti okruhů zvládl v čase 1:03:56. V ženách na trati rozložené do čtyř okruhů vybojovala první příčku Martina Novotná (TÜV SÜD Rusava Bike Team, 1:01:27).

ČASOVÝ PROGRAM ZÁVODU XC CUP NAPAJEDLA 2021:

Odrážedla (11). Mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně, kadeti, kadetky (11.10). Ženy do 35 let, ženy nad 35 let, muži do 59 let, muži nad 60 let (12), junioři, muži do 29 let, muži do 39 let, muži do 49 let (13.30).