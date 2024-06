V Rackové se konal 1. ročník Cyklo závodů. Tamní pořadatelé připravili dvě trasy. Delší rozdělená do dvou okruhů měřila 40 kilometrů, kratší závod dlouhý 20 kilometrů se jel na jednom okruhu.

Cyklo závody v Rackové, Jiří Pazderka. | Foto: Karel Preclik

V hlavním 40kilometrovém závodě zvítězil v čase 1:43:10 Jiří Pazderka, před Jiřím Hubíkem, ten byl v cíli pomalejší o 2 minuty a 55 sekund. Třetí místo obsadil Radim Barták (1:47:53), čtvrtý byl Martin Švajda (1:49:44), pátý skončil Jaromír Tarabus (1:51:11).

Jiří Pazderka s manželkou Lindou mají nedaleko Zlína přátele.

,,Proto jsem využil možnost spojit závod v Rackové s návštěvou známých. Líbila se mi také trasa a prostředí, kde se závod konal,“ vysvětluje biker z malé obce v okrese Žďár nad Sázavou z Dolní Heřmanice.

Ten po celý průběh sezony trénuje na Vysočině, většinou na silničním kole.

,,Letos jsem zatím najezdil kolem 8000 kilometrů,“ prozradil Pazderka.

Před závodem ale nevěděl, co od něho i sebe v něm může očekávat.

,,Chtěl jsem však bojovat o nejvyšší příčky, ale že skončím na prvním místě, jsem opravdu nečekal,“ tvrdí cyklista z Dolní Heřmanice.

Trať, kde se střídaly prudké výjezdy s lesními cestami, se mu líbila.

,,Jenom škoda, že na ní místy bylo dost bahna a některé úseky byly těžko sjízdné. Zdolal jsem ji však bez problémů,“ těší Jiřího Pazderku.

Závod se pro něho od začátku vyvíjel příznivě.

,,Už v průběhu prvního kilometru jsem se probojoval na první příčku a s přibývajícími kilometry jsem náskok na vítězné pozici pořád navyšoval. Rozhodující byl druhý táhlý kopec. V něm jsem držel vysoké tempo a na vrcholu tohoto kopce jsem měl před ostatními soupeři poměrně velký náskok, který jsem později v lesní pasáži trasy ještě zvýšil. V prvním okruhu jsem se ale pořád ohlížel a kontroloval si, jestli mně nedojíždí některý soupeř. Při nájezdu do druhého okruhu jsem ovšem měl na čele víc, jak minutový náskok, a zbytek závodu jsem si už užíval. Výkon na Zlínsku mně tak mile překvapil,“ přiznává Pazderka.

Kilometr před cílem měl však krizi, všechno ale dopadlo dobře.

A jak cyklista z Vysočiny povedený výsledek v Rackové oslavil?

,,Doma jsem si zapnul saunu a dal jsem si 2 piva,“ svěřil se ještě 33letý Jiří Pazderka.

Na 40kilometrové trase závodila také jedna žena. Jitka Novotná ho zvládla v čase 2:56:45.

20kilometrový závod vyhrál díky času 56:34 David Ščotka, před Jiřím Zaoralem (1:03:56), třetí příčku vybojoval Jakub Řehák (1:08:54).

Závod žen na stejné trase ovládla Joanna Zbožínková (1:15:03), stříbrná byla Iveta Švajdová (1:29:22), třetí do cíle dojela Lenka Hajdová (1:53:15).

První místo v závodě elektrokol na 20kilometrové trase vybojoval mezi muži Robert Matucha (51:08). Mezi ženami brala první příčku za čas 1:07:52 Eliška Cholastová.

Vypsány byly kategorie pro muže i ženy. V obci s 800 obyvateli závodily také děti. Děti do 6 let si zazávodily na krátkém okruhu na odrážedlech, nebo šlapacích kolech. Děti od 6 let do 14 let měly možnost závodit na tratích dlouhých podle věku. Děti od 15 let závodily na 20kilometrovém okruhu.

Pro zájemce byl připravený také závod na elektrokolech a retro sranda závod na starých kolech.

Start i cíl všech závodů, jejíž hlavním organizátorem byl Ondřej Kroutil, byl v areálu fotbalového hřiště v Rackové.

V Rackové mysleli i na občerstvení. Ve fotbalovém areálu byl Foodtruck, kde se připravovaly hamburgery.

Odpoledne a večer tam hrála živá hudba. Kapelníkem byl Ziggy Horváth. Vydařený sportovní den v Rackové večer zakončila After party.

PŘEHLED VÍTĚZŮ DĚTSKÝCH KATEGORIÍ V CYKLO ZÁVODECH RACKOVÁ 2024:

Děti nad 15 let: Josef Karola

Děti 11 – 14 let – kluci: Michal Szalóki

Děti 11 – 14 let – holky: Natálie Hubíková

Děti 9 – 10 let – kluci: Adam Hubík

Děti 9 – 10 let – holky: Tereza Ernestová

Děti 6 – 8 let – kluci: David Zlámal

Děti 6 – 8 let – holky: Aneta Vaňurová

Děti do 5 let – kluci: Václav Řehák

Děti do 5 let – holky: Marie Kaňová