,,Tento závod sice hodně bolí, ale na Valašsko mě láká skutečnost, že je v porovnání s ostatními bikemaratony specifický,“ chystá se Prchalová i příští rok do Brumova-Bylnice.

,,V tomto úseku jsem si ale řekla, že, když už mám polovinu závodu za sebou, tak ho dokončím. Zbývajících pětadvacet kilometrů až na úplný závěr bylo ovšem skvělých. Divila jsem se, jak mi to v okolí Brumova-Bylnice jede,“ potěšilo bikerku z Holešova v barvách formace 4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem.

Ta se do 25 kilometru na trati trápila.

,,Ještě pět minut před závodem jsem nevěděla, jestli se ho vůbec zúčastním. Bolel mě žaludek a bylo mi dost špatně. Nakonec jsem se přemohla s myšlenkou, že závod odstartuji, a když to nepůjde, tak z něho odstoupím,“ přiznala Libuše Prchalová.

,,O prvenství bikera z Púchova se rozhodlo až v závěrečném spurtu. Posledních pět kilometrů bylo však hodně náročných. Na těžké trati jsme si se Slovákem nic nedarovali a oba jsme se vydali ze všech sil,“ uvedl Radovan Holík těsně po dojezdu do cíle.

V nájezdu do druhého okruhu se Hartl do čela vrátil a hned se pokusil o nástup.

,,Brzy po startu se probojovali do čela Karel Hartl s Maximem Lakotou. Zbytek startovního pole tomu ale nevěnoval pozornost. Hlavní peloton se poprvé začal dělit v prvním nájezdu do terénu. V následné nejtěžší pasáži pod Jelenovskou jsme s Miroslavem Michálkem vedoucí dvojici dojeli. Na vrcholu kopce se k nám ještě přidal Ondřej Kobliha. V následném sjezdu tak vpředu jela pětičlenná skupina. Ve druhém okruhu z ní odpadl Karel Hartl,“ popsal Radovan Holík úvod závodu.

Biker z Púchova na trati dlouhé 52 kilometrů s celkovým převýšením 1400 metrů, zajel čas 2:05:09. Druhé místo v hlavní kategorii Elite vybojoval se ztrátou jedné sekundy Radovan Holík z Velíkové (Cyklogat), na bronzové příčce do cíle dojel v čase 2:06:49 Karel Hartl z Hranic na Moravě. Ondřej Kobliha z Vizovic (www.zlinska50.cz, 2:07:18) obsadil čtvrtou pozici, Maxim Lakota (TUFO CykloZákladna Otrokovice, 2:11:16) skončil pátý.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.