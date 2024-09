Jeden okruh měří 4,1 kilometru a má převýšení 140 metrů. Elitní mužské kategorie a muži do 49 let ho pojedou celkem pětkrát. To znamená, že na trati zpestřené kostelními schody, technickými pasážemi a několika náročnými stoupáními v lesoparku, ujedou 20,5 kilometru.

Ženy poměří síly v 16,4 kilometrovém závodu rozděleném do 4 okruhů.

Start i cíl všech kategorii je pod kostelními schody na Masarykově náměstí.

Pro nejlepší bikery jsou připravené finanční odměny a věcné ceny v hodnotě 30 000 Kč.

Elitní kategorie uslyší startovní výstřel ve 14 hodin. Ženy odstartují už v 12,15 hodin. Prezence začíná v 9.30 hodin.

Zázemí napajedelského závodu v cross country horských kol je v prostorách Pod kostelními schody. V tomto místě se bude od 15.45 hodin konat i vyhlášení vítězů letošního závodu XC Cup Napajedla.

ČASOVÝ PROGRAM ZÁVODU XC CUP NAPAJEDLA 2024:

Sobota 7. září:

11:30 Odrážedla (pro nejmenší děti)

12:15 Mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně, kadeti, kadetky, ženy do 35 let, ženy nad 35 let, muži 50 – 59 let, muži nad 59 let

14:00 Junioři, muži 20 – 29 let, muži 30 – 39 let, muži 40 – 49 let

15:45 Vyhlášení výsledků