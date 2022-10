Druhou příčku obsadil Michal Mana (Klenoty Slavičín), který byl pomalejší o 2 minuty a 7 sekund. Třetí do cíle dojel v čase 39:52 Pavel Ovesný z Valašských Klobouk. Na čtvrté pozici skončil Ondřej Fukala ze Vsetína (39:45), pátý byl biker ze Slovenska Ivan Rehák (Dubnica, 42:07).

,,Závod se konal blízko mého bydliště,“ vysvětloval Matěj Malý, proč se rozhodl na Ploštině startovat.

Na závod se nijak speciálně nepřipravoval. Říjnové tréninky si hlavně užívá.

,,Letos jsem na kole najezdil zhruba 10 000 kilometrů. V týdnu před závodem jenom 200 kilometrů,“ prozradil 22letý biker z Růžďky.

Na Ploštině chtěl ale vyhrát.

,,To se mi také podařilo. Hned od začátku jsem se na rychlé trati probojoval na první příčku a na ní jsem se udržel až do cíle,“ pochvaloval si Matěj Malý, pro kterého to na Valašskokloboucku byl poslední závod v letošní sezoně. Po něm se doma odměnil jedním pivem.

Závod žen měřil 7,5 kilometru a byl rozložený do tří okruhů.

V něm se ze zisku zlaté příčky radovala Lucie Černá (TUFO CykloZákladna Otrokovice, 23:51), před Anetou Chudárkovou ze Zlína (24:20). Bronz brala za čas 24:37 Kateřina Seidlová (Vsetín).

,,V závodu, který se jel na mokré trati s nepříjemnou pasáží na louce, jsem vsadila na spolehlivou taktiku. Snažila jsem se držet vedoucí skupiny a v posledním stoupání před cílem jsem se probojovala na první pozici,“radovala se z povedeného výsledku na Valašsku teprve 13letá Lucie Černá.

Otrokovická bikerka si na Ploštině zazávodila ještě v jednom závodu. Mezi staršími žačkami na pětikilometrové trati slavila rovněž zisk první příčky.

,,Letos se na Ploštinu konečně vrátila pohoda z dob před Covidem. V minulých dvou letech jsme do poslední chvíle nevěděli, jak všechno dopadne. Konečně se o epidemii nemluví víc, než je potřeba. To se také projevilo na počtu a náladě cyklistů. Protože se ale na Ploštině staví nové muzeum, tak jsme museli tratě mírně upravit. Pro všechny bikery se nám však podařilo připravit regulérní podmínky,“ potěšil zájem o tradiční říjnový bikerový závod jeho hlavního organizátory Josefa Častulíka.

Závod na Ploštině byl zároveň posledním sedmým podnikem Valašskokarpatské cyklotour 2022.

V 18 kategoriích včetně dětí a mládeže si v něm zazávodilo 95 bikerů a bikerek.

GALERIE VÍTĚZŮ ZÁVODU HORSKÝCH KOL NA PLOŠTINĚ 2022:

Muži do 39 let: Matěj Malý (Růžďka)

Muži do 49 let: Pavel Ovesný (Valašské Klobouky)

Muži nad 50 let: Jaroslav Čtvrtlík (Kolex Valašské Klobouky)

Junioři: Tomáš Mana (Bike Pro racing)

Ženy do 39 let: Lucie Černá (TUFO CykloZákladna Otrokovice)

Ženy nad 40 let: Petra Holznerová (Snow and bike, Orel Valašské Klobouky)

VÍTĚZOVÉ ŽÁKOVSKÝCH KATEGORIÍ:

Lukáš Heczko (Dohňany), Anežka Šarounová (Valašské Klobouky), Vojtěch Dlabaja (Kolokroužek Zlín), Nikol Švachová (Snow and bike Zlín), Kristýna Dolečková (Bike pro racing), Ondřej Matůšů (SK Edie Team Vsetín), Karolína Černá (TUFO CykloZákladna Otrokovice), Tobiáš Měřinský (TUFO CykloZákladna Otrokovice), Filip Fojtík (Januška kompresory cykloteam), Viktorie Erbanová (TUFO CykloZákladna Otrokovice), Jiří Kroupa (SK Edie Team Vsetín), Lucie Černá (TUFO CykloZákladna Otrokovice).