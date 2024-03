V sobotu 30. března se koná 7. ročník krosového běhu Hložecká desítka.

Hlavní desetikilometrový závod, v němž poměří síly 4 mužské, 2 ženské a 2 juniorské kategorie, startuje ve Sportovním a rekreačním areálu v Brumově-Bylnici, v 11.30 hodin. Trať vede Hložeckým údolím směrem na Dlouhé záhony a zpět. Dětské a mládežnické kategorie uslyší startovní výstřel v 10 hodin. Pro ně jsou připravené tratě dlouhé 1 kilometr a 2 kilometry.

Pořadatelé také letos vyhlásili ještě doplňkový závod na 200 metrů. V něm si zazávodí malé děti ročníku narození 2019 a mladší.

V Plavecké šestihodinovce si zazávodí také obhájci prvenství z loňského roku

Prezence a registrace do dětských závodů je do 9.45 hodin, do hlavního závodu do 11 hodin. Vyhlášení výsledků dětských kategorií je na programu od 11 hodin. Vyhlášení výsledků hlavního závodu bude ve 13 hodin.

Hlavní závod se poběží po cyklostezce v krásném lesním prostředí, které doplňují výrazné kulisy krajiny v okolí Brumova-Bylnice. Každý běžec určitě ocení například pohled na rybníky nad pivovarem Brumov pod místním hradem.

V loňském roce v hlavním 10kilometrovém závodě Hložeckou desítku vyhrál slovenský vytrvalec Tomáš Podpera, který v Hložeckém údolí zaběhl čas 35:58. V závodě žen zvítězila Jana Otavová ze Slavičína (Slawex runners, 47:40).