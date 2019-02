ZLÍN - Jednoznačným vítězstvím házenkářů Zubří ve Zlíně skončilo třetí kolo Českého poháru. Uspěla také Bystřice pod Hostýnem, která zvítězila v Náchodě 39:23 (17:13).

Házenkáři Zubří (v tmavém) si ve Zlíně s chutí zastříleli. | Foto: DENÍK/Petr Holubář

Ve třetím kole Českého poháru vyhrála Bystřice v Náchodě

Amatéři ze Zlína tahali proti extraligovému soupeři za kratší konec hned od samotného počátku. Valaši přehrávali domácí celek po všech stránkách a za stavu 1:9 si zlínský kouč Ladislav Vlachovský vzal raději oddechový čas. „Zeptal jsem se kluků, zda jim mám přinést plenky a přebalit je. Místy mi připadali jako ochrnutí. Jejich respekt z protivníka byl zbytečně přehnaný,“ zlobil se zkušený trenér na své svěřence.

Zubřané neponechali nic náhodě a už do šaten šli s uklidňujícím náskokem dvanácti branek. „Loni jsme z této soutěže postoupili do pohárové Evropy. Když nám něco nevyjde v extralize, zde si můžeme napravit reputaci. Proto jsme šli od začátku za vítězstvím,“ vysvětloval trenér Valachů Ivan Hargaš. Hostům však k jasnému postupu stačil i sotva průměrný výkon. „Řada zkušených hráčů mě zklamala. Mohli se předvést a říct si o místo v základní sestavě na úkor juniorů. Místo toho ale hráli jen to, co bylo třeba,“ vypozoroval Hargaš.

I přesto Zubří ve druhé půli dál navyšovalo svůj náskok, zatímco Zlínští téměř rezignovali na jakoukoliv kombinaci a snažili se prosadit spíše individuálně. Ke své škodě ale stříleli převážně z nepřipravených pozic. „Polovina hráčů nám chyběla kvůli školním a pracovním povinnostem. Na hřišti jsme neměli jedinou spojku. Kdyby to šlo, hodím na palubovku ručník,“ našel boxerský příměr domácí lodivod.

Nakonec však jeho tým potupné čtyřicítce unikl. Hlavní zásluhu na této skutečnosti měl gólman Vinter, jenž zneškodnil řadu vyložených šancí Valachů. Ti nakonec zvítězili o 24 branek, tedy o jednu více než loni.

HC ZLÍN - HC ZUBŘÍ 14:38 (6:18)

Zlín: Vinter - Vojta 4, Opálka, Čevora 5, Juráň, Bělovský 1, Jiroutek, Konečný, Závodník, Vítek 4/2, Fišer. Zubří: Krupa, Malina - Kichner 1, Kulišťák 8, Randýsek 2, Titkov 1, Pernica, Spuchlák 1, Říha 2, Hrstka 6, Opálka 13/6, Pernický 4. Rozhodčí: Králíček. Diváci: 150. Sled: 1:1, 1:9, 3:17, 6:16, 8:24, 10:32, 12:35.