Pane trenére, jak jste spokojený s přípravou?

Příprava se v návaznosti na delší reprezentační sezonu protáhla. Osobně jsem měl více času na poznání kluků a případné zapracování nových systémů. Nejsem však naivní, vše samozřejmě nebude hned dokonalé. Stále pracujeme, abychom se dostali do ideálního stádia. Po osmi devíti týdnech vím, co od jakého hráče můžu očekávat a co může nabídnout týmu. Každý soupeř je jiný, na každého je potřeba hrát něco odlišného.

Jak by ideálně měl vypadat obraz vaší hry?

V ideálním světě bychom chtěli agresivně nebo dobře takticky podávat a do toho se prezentovat rychlou hrou. Upřímně ale nevěřím, že to v každém zápase půjde. (úsměv) Naopak budeme muset projevit trpělivost a dobrou přípravu v situacích, kdy to nebudeme mít ideálně přihrané nebo ubráněné. Budeme muset hrát hodně komplexně, nepůjde to odtáhnout na jednoho hráče. Vždy musí být v pozoru celý tým.

Je současný kádr podle vašich představ? Přišel jste až v květnu…

Celý tým takřka zůstal beze změny, což je velká výhoda, budování nám odpadlo. Znám naše silnější stránky i slabiny, vytvořili jsme systém, který by ještě více mohl zefektivnit naši hru. Až ostré zápasy a rozmanitost soupeřů nám ukážou, zda je to správná cesta.

O koho byste se chtěl opřít?

Nikoliv o jedince, ale celý tým! Někdo to musí připravit, někdo to musí přihrát. Závěrečným exekutorem pak v našem týmu může být kdokoliv. V kádru nemáme jen defenzivní nebo ofenzivní hráče, naopak je tu mix šikovných kluků, kteří dokážou hrát rozmanitě. Na druhou stranu se nemůžeme pouštět do výškových nebo silových soubojů, na to nám chybí parametry.

Váš kádr sice zůstal téměř kompletní, odešel však Lukáš Čeketa…

Měl vydařenou sezonu, už jen z tohoto pohledu ho nebude lehké nahradit. Na stejný post jsme přivedli zahraniční posilu Apoštola Boyanova, který je ještě mladší, ročník 2003. Má parametry na dobrý volejbal, ještě však jsou u něj výkyvy. Věříme, že ve druhé polovině sezony by už mohl být plnohodnotným členem týmu a svůj parametr přetavit ve stabilní přísun bodů.

Apoštol je z Bulharska. Jak se zvládl aklimatizovat?

Bulharština není úplně podobný jazyk jako čeština, v některých slovech se ovšem chytáme. Nikdo z hráčů navíc nemá problém s angličtinou, včetně Apoštola, díky ní se domluvíme. Na český humor se aklimatizoval velice rychle. (úsměv)

Vyhlásil jste útok na evropské poháry. Je to reálné?

Rád bych to upřesnil – našim prvotním cílem je účast v play-off. Týmy Lvi Praha, České Budějovice, Liberec, Karlovarsko a Kladno se netají ambicemi hrát o medaile. Ke konci sezony bychom se chtěli dostat do takové euforie, abychom si mohli podržet domácí půdu a zaskočit jeden z těžkých mančaftů ve čtvrtfinále. V dlouhodobé části je totiž naivní sázet na umístění do pátého místa a poté být tzv. lucky loserem. Abychom si řekli o Evropu, tak něco budeme muset předvést právě ve čtvrtfinále.

Měla být vaše forma gradovat na konci sezony?

Člověk nedokáže říct, jaké budou výsledky, záležet bude i na formě dalších týmů. Na začátku ovšem určitě bude docházet k většímu počtu chyb, něco takového tak může nastat. V lepším případě nemusí.

Poprvé trénujete mužský dospělý volejbal. Je to pro vás velká změna?

Nemůžu si na nic stěžovat, hráčské složení mě svoji pracovitostí vtáhlo do této atmosféry velice rychle. Práce je do jisté míry podobná jako ta v roli asistenta, samozřejmě ale přibyla odpovědnost za rozhodnutí. Na to jsem se však při jiné práci mohl částečně připravit.

S jakým realizačním týmem vstoupíte do nové sezony?

Na byrokracii pracujeme všichni, což je výborné. Něco je pro mě absolutně nové, pan Macek s paní Mackovou to dokážou skvěle odkomunikovat. Při zápasech bude se mnou pan Macek, který mi bude dávat své podněty. Hlavně na domácích utkáních můžeme využívat statistika Libora Jakeše.

Jste rád za přítomnost šéfa klubu pana Macka?

Zaprvé má zkušenosti, navíc zažil to, co já teprve budu zažívat. Hráče zná dlouhé roky, někteří jsou místní odchovanci. Dobře ví, jak se chovají, jakou mají řeč těla, což hodně dokáže napovědět. Ke všemu má dlouhodobé zkušenosti se soutěží. I z pozice hlavního trenéra.

Jak osobně jste se za pár měsíců sžil se Zlínem?

Mám odsud nejen manželku, ale také půlku rodiny. Celá rodina ze strany matky pochází ze Všeminy, strávil jsem tu podstatnou část mládí. Do Zlína jsme vyráželi s naší partou na kolech, když jsme chtěli poznat něco trochu více než les a pláně. (úsměv)

Je vám tento kraj blízký?

Vždy jsem více inklinoval k menším městům, i proto jsem se možná v minulosti rozhodl pro Karlovy Vary nebo Prostějov. Mají podobný rys, není to žádné velkoměsto. Má to však svůj rukopis, své charisma.