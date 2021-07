Ze Zlína až do Tokia! Čtvrtkařka Malíková splnila limit. Studium v USA nepadá

Možná to může znít trochu přitaženě za vlasy. Ale včera odpoledne se tak skutečně přihodilo. Talentovaná čtvrtkařka Barbora Malíková na mistrovství České republiky v atletice konaném ve Zlíně na Stadionu Mládeže zaběhla limit pro účast v japonském Tokiu, kde se na přelomu července a srpna pořádají olympijské hry. „Je něco jiného o tom čase snít a poté ho běžet. Chtěla jsem dát 51,35, což jsem přes rok měla v hlavě. Už ten minulý jsem si říkala, že je to už reálné, letos jsem to potvrdila,“ radovala se devatenáctiletá atletka po čase 51,23.

Barbora Malíková včera odpoledne na 400 metrech zaběhla skvělý čas 51,23. Limit stanovený Světovou atletikou pro olympijské hry byl 51,35. | Foto: Deník/Jan Karásek

Od přítomných diváků si zasloužila obrovský potlesk. Ještě několik minut po závěrečném doběhu ze sympatické čtvrtkařky byla na míle daleko poznat obrovská euforie a nadšení. Stala se totiž českou olympioničkou! „Pořád nemůžu mluvit, protože z toho brečím,“ vyhrkla ze sebe mistryně světa do 17 let ze sezony 2017. Tehdy přitom ještě ani neoslavila šestnácté narozeniny. O téměř čtyři roky později si splnila dětský sen. Možná i díky tomu, že v cílové rovince se vůbec nedívala, jak si v daný okamžik vede. „Věděla jsem, že to udělat nemůžu. I kdyby čas šel o několik setinek nahoru, tak dám ostrý limit, který dle mě byl hodně těžký,“ ukazuje na hranici 51,35 vteřiny. Podívejte se: Špotáková ovládla MČR. Malíková se kvalifikovala do Tokia Přečíst článek › Do finálového závodu přitom nenastoupila největší konkurentka Malíkové Lada Vondrová, která ovládla rozběh. „Jedno mi to nebylo, její rozhodnutí ale chápu. Běháme na hodně podobné úrovni, můžeme se dále posouvat. Je tak mnohem snazší se motivovat navzájem, než běhat na sebe. Doufám, že si ještě spolu letos zazávodíme. Třeba v Tokiu,“ usmívala se závodnice TJ Sokol Opava. Do japonské metropole se Barbora Malíková přiblížila právě s Ladou Vondrovou, Pavlem Maslákem a Patrikem Šromem už před čtrnácti dny, kdy smíšená štafeta na mítinku v Kladně zaběhla národní maximum. „Teď už to můžu říct – před sezonou bylo cílem se dostat na olympiádu, v psychice mi to tak dost pomohlo, mohla jsem být v klidu.“ Špotáková po 14. triumfu na MČR: Začátek sezony byl ostrý, soupeřky nesleduji Přečíst článek › Barboru Malíkovou v úvodní polovině července čeká mistrovství Evropy do 22 let v Talinnu, následně zmíněná olympiáda v Tokiu. „Doufám, že si poté odpočinu, abych byla připravena na další rok,“ přiblížila Malíková, která po vrcholu sezony bude studovat v Americe Industrial design.