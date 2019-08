Muži triumfovali ve všech čtyřech disciplínách a dvakrát dokonce ovládli celou bednu. Japonská suverénka Chisaki Maedaová získala stejně jako loni všechny čtyři tituly.

Čtyři zlata, tři stříbra a tři bronzy. Takovou bilancí se může pyšnit český juniorský tým na světovém šampionátu ve Štítné nad Vláří. Obhájce čtyř loňských titulů Martin Barták se tentokrát musel spokojit „pouze“ s dvěma zlaty, jedním stříbrem a bronzem, zbývající triumfy připadly Filipovi Machů a Janu Borákovi. Machů dosáhl na kompletní medailovou sbírku, Borák získal navíc stříbro. O jedinou medaili v kategorii juniorek se postarala Šárka Abrahámová, která v Super G brala bronz.

„Sice jsem vyhlásil útok na rekord dvanácti medailí z roku 2015, jelikož to bylo zcela reálné, ale i deset je vynikající výsledek,“ uznal trenér reprezentace Daniel Mačát. „Malinko mě překvapilo, že se výkony mezi juniory vyrovnaly a je skvělé, že si tituly mezi sebou takto rozdělili. Mrzí mě ale výkony našich holek. Měly na to, aby každý den urvaly minimálně jednu medaili. Ale mají před sebou ještě čtyři roky juniorské kategorie, takže není všem dnům konec,“ dodal Mačát.

Kompletní sbírka rodáka ze Štítné

O loňské mistrovství světa juniorů ho připravilo zranění, tento týden se však domácí rodák Filip Machů předvedl ve skvělé formě. Nejprve ve středečním obřím slalomu vybojoval stříbro, dva dny nato dosáhl v superkombinaci na titul juniorského mistra světa a v závěrečném slalomu svou medailovou sbírku dokonal bronzem. Původně mu však patřilo čtvrté místo – o zisku jeho třetí medaile rozhodla až diskvalifikace Itala Filippa Zamboniho, který vzal jednu z bran mezi nohy a na základě oficiálního videa přišel o medaili.

„Vůbec nechápu, co se tu stalo. Je to naprosto dokonalé. Věřil jsem, že získám alespoň jednu medaili, ale nakonec je z toho kompletní sbírka, což je něco úžasného,“ radoval se Machů. „První kolo slalomu jsem trochu pokazil, neměl jsem dostatek sil. Ale protože jsem do druhého nastupoval z čtvrtého místa, řekl jsem si, že do toho zkusím dát všechno. V cíli už jsem byl smířený s čtvrtým místem a vůbec mi to nevadilo. Nakonec se ukázalo, že Ital trať neprojel,“ dodal trojnásobný medailista.

Pro vytoužený titul mistra světa si v závěrečném slalomu dojel Jan Borák. „Dneska to byl boj o život. Bylo to rychlé, kopalo to, ale naštěstí se to povedlo,“ zhodnotil slalomovou trať Borák, který stejně jako Machů slaví vůbec první titul juniorského mistra světa v kariéře. V superkombinaci navíc přidal stříbro. „S celkovým výsledkem jsem opravdu velmi spokojený. Byla to výborná akce, na kterou jsem se těšil, a nezklamala mě. Mým cílem do příštího roku bude určitě urvat alespoň jednu medaili,“ přiblížil plány na příští šampionát.

Přijedou závodit i dospělí?

Dosavadní suverén Martin Barták, který na posledních dvou šampionátech nenašel přemožitele, se tentokrát musel spokojit „jen“ s dvěma triumfy.

„Bylo to nejtěžší mistrovství světa juniorů, které jsem kdy absolvoval. Čekal jsem, že Honza Borák bude hodně silný, protože už na Českém poháru jsme spolu bojovali na setinky, ale Filip mě trochu překvapil. Sice jsem si jel pro čtyři zlata, ale i tak jsem spokojený. Jsem rád, že všechny triumfy zůstaly doma, byl to perfektní týmový výkon,“ okomentoval Barták.

Stejně jako Barták, také Chisaki Maedaová přijela do Štítné s cílem obhájit všechny čtyři tituly z loňského mistrovství – a to se Japonce nakonec podařilo.

„Jsem hrozně šťastná. Nevěřila jsem, že dokážu obhájit všechna čtyři zlata. A také jsem ráda, že jsem mohla stát třikrát na stupních vítězů s mladší sestrou Marino,“ řekla šampionka, která svou kariéru v juniorské kategorii zakončila osmi tituly mistryně světa v řadě.

Na vytouženou medaili dosáhla Šárka Abrahámová, která oslavovala první cenný kov v kariéře v rámci juniorského mistrovství světa.

„Jela jsem mezi prvními, proto jsem musela dole ještě dlouho čekat, zda na mě nějaká placka zbyde, ale věřila jsem si, že by se to mohlo povést. Jelo se mi moc dobře, ale vždycky je co zlepšovat,“ okomentovala bronzová medailistka Abrahámová. Alena Veselá skončila třikrát v top pětce – nejblíže medaili byla v obřím slalomu, kde dojela čtvrtá. V super G a superkombinaci jí patřila pátá příčka.

Česká reprezentace se s deseti medailemi stala nejúspěšnější výpravou šampionátu, druhé Japonsko získalo osm cenných kovů.

Kladně hodnotí šampionát i organizátoři. „Pro nás je největší odměnou úspěch českých reprezentantů. Po zisku deseti placek nemůžeme hodnotit mistrovství záporně,“ těší se z českých výsledků ředitel závodu Pavel Ivánek.

„Byl to takový test a teď už můžeme říct, že úspěšný. Na podzim bychom rádi podali kandidaturu na mistrovství světa dospělých,“ prozradil Ivánek na závěr. Světové travní lyžování by se tak do Štítné mohlo vrátit v roce 2021, a to s ještě větší a prestižnější akcí.