Ovládla turnaje Tennis Europe do šestnácti let konaný v Mariánských lázních, kde ve finále vybojovala první místo nad kamarádkou a pražskou rivalkou Kateřinou Filipovou 6:4 a 6:1. Druhé turnajové vítězství si do své sbírky připsala v Maďarku, kde na turnaji pořádaném Tennis Europe do čtrnácti let porazila ve finále nejlepší hráčku ve svém ročníku z Itálie Annu Nerelli 6:3 a 6:1. „Karolína se na turnajích mohla spolehnout na svůj forhend a na svůj věk taktickou vyspělost. Ve vypjatých chvílích zápasu udržela chladnou hlavu a našla si cestu k vítězství,“ ocenil trenér Jiří Svoboda.

Prázdniny nebyly jen o tenisu, když společně s rodiči strávila dovolenou u moře. „Zde navštívila tenisovou akademii Rafaela Nadala a viděla, jaké zázemí a možnosti jsou ve světě tenisu. Akademií byla tak okouzlena, že se jí stala okamžitým snem si někdy tady dlouhodoběji zatrénovat,“ doplnil Svoboda.

Další kroky mladé tenisové hráčky povedou na MČR družstev staršího žactva a hrát 1. ligu za domovský TK Zlín v kategorii dospělých. Pak už ji čeká okruh světového juniorského tenisu ITF do 18 let.