Sportovní fanoušci tak mohou nejen na vlastní oči sledovat a podpořit výkony zkušených sportovců z řad českých reprezentantů a registrovaných triatletů, kteří se utkají v sobotu, ale také si tuto disciplínu sami vyzkoušet. Nedělní startovní listina je totiž otevřena široké veřejnosti – dospělým i dětem.

Supersprint triatlon je vůbec prvním triatlonovým závodem, který se koná ve Zlíně s podporou a pod hlavičkou České triatlonové asociace jako součást Českého poháru. Pořadatelem je zlínský sportovní klub Titan Trilife, který si díky vynikajícím výsledkům získává v České republice stále větší renomé.

Jeho členy jsou mimo jiné nejlepší český Ironman Petr Vabroušek nebo stále úspěšnější Helena Kotopulu, velmi silný je i juniorský tým oceněný řadou titulů. Titan Trilife byl také za rok 2018 vyhlášen Českou triatlonovou asociací jako nejúspěšnější klub České republiky v dlouhém triatlonu, rovněž je Mistrem ČR v 2018 ve smíšených štafetách.

„Závod smíšených štafet v triatlonu má být již od příštího ročníku nově zařazen mezi disciplíny Letních olympijských her 2020 v Tokiu. Je to tedy jedinečná příležitost seznámit se s tím, co obnáší, a to nejen z pohledu diváka, ale i přímého účastníka. Distance jsou skutečně vhodné i pro průměrně trénovaného sportovce, zvládne je každý. Navíc se startuje intervalově, což je pro hobíky také velkou výhodou,“ láká diváky Petr Vabroušek.

On sám „kraluje“ ve zcela opačnému typu distancí - ironmanské tratě bývají extrémně dlouhé a například jen v cyklistické části obnáší 180 kilometrů.

Naproti tomu supersprint je velmi krátký a rychlý: sportovci v něm ve Zlíně absolvují v první rozjížďce 200 metrů plavání, 4,5 kilometrů jízdy na kole a 1,2 kilometru běhu a v druhé rozjížďce pak 250 metrů plavání, 6 kilometrů jízdy na kole a 1,6 kilometru běhu. Viz. Propozice a registrace na www.titantrilife.cz

To vše se odehraje v blízkosti atletického Stadionu mládeže.

„Začíná se plaváním ve venkovním bazénu lázní, jehož voda bude vyhřáta na 22 až 23 stupňů Celsia, navazující cyklistická část povede po uzavřeném okruhu v okolí kolem internátů a Baťova památníku. Závěrečný běh se odehraje v několika okruzích na dráze Stadionu mládeže. Diváci tak mají vše zajímavé prakticky na jednom místě a čeká je opravdu akční a dynamická podívaná. Přijďte podpořit závodníky, aby ze sebe v pořádné atmosféře vydali maximum. Samozřejmě mezi nimi nebudou chybět ani členové našeho klubu včetně juniorských nadějí, které mají jistě velkou šanci na medailové pozice,“ dodává předseda Titan Trilife Daniel Tkáč.

Na start sobotního závodu se postaví za Titan Trilife například juniorka Tereza Svobodová, čerstvá vítězka Českého poháru v aquatlonu 2019 a mistryně ČR v aquatlonu 2019 nebo Václav Bednárský, juniorský vicemistr ČR v aqutalonu 2019.

Do závodu OPEN pro širokou veřejnost se zájemci mohou registrovat na www.titantrilife.cz

HARMONOGRAM SUPERSPRINT TRIATLON ZLÍN 2019

Sobota 11. 5. 2019

12:00 - START intervalový závod - registrovaní členové České triatlonové asociace

15:00 – START skupinový závod - registrovaní členové České triatlonové asociace

18:00 – slavnostní vyhlášení výsledků

Neděle 12. 5. 2019

9:00 - START štafet mládež

11:00 - START štafet dospělí

13:00 - START intervalového závodu děti 8-11 let + veřejnost OPEN

15:00 – vyhlášení výsledků