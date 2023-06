Navštívili jsme: Zlínem proběhl festivalový půlmaraton –⁠ část I. Najdete se?

FOTOGALERIE/ Běžci se už poosmé postavili na start festivalového půlmaratonu. Účastníci oblíbeného závodu nechyběli ani na dalších tratích, včetně štafetového. Za přijatelného počasí i doprovodu kapely Stimulant & Out of Nowhere se mimo jiné proběhli v areálu Svitu.