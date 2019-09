Na zbrusu nové palubovce sportovní haly Zelené se opět před startem sezony představí i kluby české nejvyšší soutěže. Domácí tým na triumf čeká už patnáct let.

„Nechceme zvedat poháry jen proto, že si sem pozveme někoho slabšího,“ vysvětluje kouč Zlína a předseda klubu Jaroslav Kotala, proč jeho tým ještě turnaj nevyhrál.

„Snažíme pozvat co nejlepší mančafty. Když už nehrajeme nejvyšší soutěž, aby diváci si přišli na své a viděli kvalitní basketbal v podání týmů z nejvyšší soutěže. Kromě poháru je to asi poslední možnost, jak nejvyšší soutěž do Zlína dotáhnout. Turnaj využíváme spíš jako přípravu na sezonu,“ vysvětluje trenér Zlína, který už tradičně v Baťově městě přivítá účastníka nejvyšší rakouské soutěže Klosterneuburg, partnerský klub z Brna a také BK Olomoucko, který v roce 2017 nahradil špičkový, ale krachující Prostějov.

„Jsem strašně rád, že se nám je tady podařilo dostat. Za mě je to jednoznačně druhý nejsilnější mančaft v republice po Nymburku. Vhodně doplnili tým a myslím, že by svému konkurentovi mohli zatápět,“ myslí si Kotala.

PROGRAM TURNAJE

Pátek 6. září: Zlín - Olomoucko (17.30), Brno - Klosterneuburg (20, SH Zelené).

Sobota 7. září: Brno - Olomoucko (16), Zlín - Klosterneuburg (18.30, SH Zelené).

Neděle 8. září: Olomoucko - Klosterneuburg (12), Zlín - Brno (14.30).