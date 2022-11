,,Očekávám tři vyrovnaná utkání,“ předpokládá trenér Zlína Lukáš Strnad.

Jeho tým se v letošní sezoně s rezervou Bulldogsu Brno a Uherským Brodem už jednou utkal.

,,Brňačky jsme porazili 5:1, s uherskobrodským celkem jsme prohráli těsně 2:3. S Hlukem budeme hrát poprvé,“ upozornil kouč Strnad.

O taktice, s jakou jeho družstvo do všech zápasů půjde, má první muž zlínské lavičky jasno.

,,Do všech tří utkání půjdeme ze zabezpečené obrany. Chceme se prosazovat kombinační hrou a co nejčastěji se dostávat do zakončení před brankami soupeřek. Potřebujeme ale mít přesnější mušku, než v minulých duelech s céčkem Bulldogsu Brno a rezervou Židenic. Bohužel se však potýkáme se zraněními. Minimálně do konce roku nebude k dispozici kvůli zraněním vazům v kotníku Linda Pospíšilová. Na tréninku si poranila koleno Emma Sýkorová. Z osobních důvodů možná budou chybět i některé další hráčky. V domácím turnaji však chceme získat maximální počet bodů. Ve všech duelech ovšem musíme podat bezchybný výkon,“ věří svému týmu Lukáš Strnad.

PROGRAM 2. FLORBALOVÉ LIGY ŽEN VE ZLÍNĚ:

Sobota 26. listopadu.

Zlín Lions – Bulldogs Brno B (9), Spartak Hluk – 1. AC Uherský Brod (10.15), Zlín Lions – Spartak Hluk (11.30), Bulldogs Brno B – 1. AC Uherský Brod (12.45), 1. AC Uherský Brod – Zlín Lions (14).