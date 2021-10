Nováková a Březinová se představily i mezi ženami, kde se obě probojovaly do finále. Nováková byla pátá, Březinová osmá.

„Dvojnásobná juniorská mistryně světa Vanda Šimková bohužel kvůli zranění z konce prázdnin nenastoupila do své královské disciplíny jednotlivci ženy,“ posteskla si Váňová.

„Na závodech bojoval o medaile ve dvou kategoriích, a to v kategorii DUO společně s Annou Mackovou z Fryštáku, se kterou chodí i do stejné třídy na gymnáziu. V kategorii DUO se umístili na krásném, ale nepopulárním čtvrtém místě,“ informovala trenérka Monika Váňová.

V silné konkurenci obstál hlavně Jáchym Hanák z Luhačovic. Člen klubu MV Team UTB Zlín a student Gymnázia Lesní čtvrť ve Zlíně letos poprvé startoval ve věkové kategorii sedmnáct a více let, což je ve sportovním aerobiku už kategorie dospělých.

MV Team UTB Zlín celkově přivezl z národního šampionátu deset cenných kovů a opět se zařadil na nejvyšší příčky v TOP TEN 2021 mezi kluby v České republice. Je to nejúspěšnější oddíl roku 2018 v ČR.

