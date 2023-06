Mužstvo Zlína odehrálo v posledním kole základní části Východní skupiny Stilmat extraligy v inline hokeji nevídaný zápas. Ďáblové prohráli v Přerově 6:7.

inline hokejová extraliga Přerov - Uherský Brod, Přerov - Devils Zlín, sobota 10. června 2023 | Foto: an Heča, Adam Tomaštík

V utkání ale ještě 2,5 minuty před koncem vedli 6:4. Pak však dostali při přerovské power play tři góly a z výhry se radovali Hanáci. Ti duel odehráli i s extraligovými hokejisty Karlem Pláškem a Jakubem Navrátilem. Vítězný gól vstřelil 9 sekund před koncem Jakub Navrátil.

,,V utkání jsme nastoupili s několika juniory. Zejména v prvním poločase jsme podali velmi dobrý výkon. V 11. minutě jsme vedli 3:0 a v 17. minutě 4:1. V této fázi střetnutí nás podržel gólman Huf. Dokonce jsme mohli vést i vyšším rozdílem. Také po přestávce jsme měli dlouho navrch. Nezvládli jsme však závěr duelu. V posledních minutách měli hráči víc podržet puk na hokejkách. Kotouč zbytečně ztráceli a domácí toho využili k dokonalému obratu,“ mrzela zbytečná porážka zlínského trenéra Jiřího Suhradu staršího.

Uherský Brod hrál také v Přerově. Slovácký tým se na Hané rozloučil se sezonou vysokou porážkou. Broďané podlehli přerovskému mužstvu 2:17.

,,Zápas jsme podobně jako všechny ostatní letošní duely odehráli v oslabené sestavě. Nicméně s velkým favoritem na zisk letošního titulu jsme v úvodních 8 minutách měli víc šancí, než domácí celek. Z převahy jsme ale vytěžili pouze jednu vstřelenou branku. Od 9. minuty už byl Přerov výrazně lepším mužstvem. Zejména ve druhém poločase nás Hanáci jednoznačně přehrávali. Domácí hráči velmi dobře bruslili a přesně kombinovali,“ konstatoval po posledním zápase Uherského Brodu v letošní sezoně hrající kouč hostů Jan Heča.

V tabulce po základní části Východní skupiny Stilmat extraligy vybojoval Zlín první místo, Uherský Brod skončil pátý.

Extraliga bude pokračovat čtvrtfinále play off. Do něho postoupil jenom Zlín, který se v soubojích o postup do Final Four utká ve dvou zápasech s Přerovem. Obě utkání se budou hrát v sobotu 17. června ve zlínské PSG aréně.

NIGHT BIRDS PŘEROV – DEVILS ZLÍN 7:6 (2:4)

Branky Zlína: Jiří Suhrada ml. 2, Michal Tomek ml. 2, Chludil, Šindelek.

Devils Zlín: Huf – Jiří Suhrada ml., Adam Hamrla, Šindelek, Tomáš Pavlůsek, Chludil, Michal Tomek ml., Luža, Holba. Trenér: Jiří Suhrada st..

NIGHT BIRDS PŘEROV – KANCI UHERSKÝ BROD 17:2 (7:1)

Branky Uherského Brodu: Červenka, Šiller.

Uherský Brod: Nowak – Heča, Vaněk, Oharek, Rauš, Burša, Šiller, Červenka, David Pavlůsek. Hrající kouč: Jan Heča.