Zlínští siláci, kteří se na národním šampionátu museli obejít bez nemocného favorita kategorie do 83 kilo Kamila Večeři, nakonec byli třetí nejlepší, když v konkurenci osmatřiceti oddílů a 150 závodníků celkově získali čtyři tituly a stejný počet stříbrných medailí.

„Kluky i holky musím pochválit. Podali opravdu výborné výkony. Jsem moc rád, že se tvrdá práce v tréninku vyplatila,“ uvedl předseda klubu TJ Olympia Zlín Stanislav Krček.

V Bírné u Tábora, kde se mistrovství republiky v bench-pressu uskutečnilo, zazářila třeba Michaela Kanátová. Šikovná dorostenka uspěla v kategorie do 84 kilo. Další titul do zlínské sbírky přidala její maminka mezi ženami do 63 kilo.

Třetí titul vybojoval v mužích M1 Ladislav Dorotík, jenž se představil v kategorii do 93 kilogramů. Zlato na jihu Čech bral Marek Novák. Talentovaný junior předvedl v kategorii nad 120 kilo excelentní a nejhodnotnější výkon celého mistrovství, když soupažným tlakem v lehu na rovné lavici s velkou činkou zvedl nad hlavu závaží vážící neuvěřitelných 150 kilo.

Stříbro z vrcholné akce domů přivezla juniorka Lucie Danková, která startovala v kategorii do 72 kilo, dorostenec Vojtěch Klabal, jenž se závodil v kategorii do 120 kilo. V mužích M2 skončil druhý Zoltán Kanát v kategorii do 120 kilo, a mezi muži M4 vystoupal na stupně vítězů také šéf zlínského oddílu Stanislav Krček.

Medaile těsně unikla dorostenci Jakubu Martínkovi a juniorovi Lubomíru Netopilovi. Lerošního národního šampionátu se zúčastnilo 150 závodníků z osmatřiceti oddílů.