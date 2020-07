„Ve spolupráci s Tělocvičnou jednotou Sokol Zlín jsme na sobotu 1. srpna připravovali společnou akci s názvem 100 let házené ve Zlíně a založení zlínské Sokolovny,“ uvedl sekretář klubu HC Zlín Karel Popelka.

Zásluhou házenkářského oddílu během uplynulého století vznikla řada skvělých vzpomínek a přátelství.

Rovněž se v Baťově městě také zrodily legendy, které se výrazně zapsaly do historie klubu.

Právě jim měl patřit slavnostní den.

„Chystali jsme sice skromnější, ale důstojný program. Chtěli jsme uvítat naše nejstarší kamarády a přátele jak z házené, tak ze Sokola, abychom jim poděkovali za dlouhá léta strávená v našich klubech, výchovu svých následovníků a prací pro druhé lidi vůbec,“ přiblížil Popelka, jak vypadaly představy pro víkendovou událost.

Uplynulé dny ovšem organizátory nepotěšily. Vzrůstající případy nákazy koronavirem a zpřísněná vládní opatření je donutily myslet na zdraví všech osob.

Převážně těch z rizikových skupin.

„Po opakovaných konzultacích s odborníky jsme byli společně se Sokolem Zlín nuceni přijmout rozhodnutí o nekonání akce v tomto datu a na tomto místě. Míra možného šíření koronaviru nebo možnost zavedení ochranných opatření je údajně natolik vysoká, že nechceme jít do rizika, zejména ne do takového, které by ohrozilo ty nejstarší z nás,“ vyjádřil se k současné situaci Karel Popelka.

K úplnému zrušení se však uchýlit nehodlá.

„Určitě neskládáme zbraně. Hledáme jiné možnosti důstojně si tyto významné skutečnosti připomenout,“ dodal na závěr.

Autor: Radek Štohl