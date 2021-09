Velkou osobnost ztratila v sobotu zlínská házená. Ve věku 70 let zemřel bývalý brankář, účastník letních Olympijských her 1976 v Montrealu, trenér a funkcionář zlínského klubu Bohumil "Bob" Cepák. Na přání zesnulého se nebude konat smuteční obřad. Čest jeho památce!

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.