Zlínská IS Produkce podpořila vznik tří studentských filmů

Tarot, Terno a Enter Exit. To jsou názvy tří studentských filmů, kterým byly ve Zlíně předány peníze ze soukromého grantu IS Produkce. Částku ve výši 658 tisíc korun rozdělili zástupci zlínské produkční firmy studentům filmových škol poté, co uspěli ve výběrovém řízení. Grant filmové a produkční studio IS Produkce vypsalo poprvé, a to s cílem podpořit zajímavé studentské filmové projekty a umožnit studentům profesionálnější natáčení.

Filmová kamera. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Michal Fanta

O podporu projektu se v rámci grantu přihlásilo 11 studentských filmů. Zástupci společnosti IS Produkce pak vybrali 3 nejzajímavější. „Hlavními kritérii při výběru byl celkový dojem ze záměru, chytlavost scénáře a úroveň prezentace projektu. Také jsme se při volbě snažili nahlížet na scénáře z pozice diváků,“ upřesnil majitel IS Produkce Martin Gazda a dodal, že tři vybrané snímky přesvědčily porotu i nadšením studentů do projektu. Studenti si tak díky grantu mohli při natáčení dovolit zapojit třeba profesionální herce či techniku, investovat do kulis, komparzu či hudební složky. „Byli jsme tak například schopni plně stylizovat stěžejní dekoraci filmu, kterou je byt dvou hlavních protagonistů. Díky finanční podpoře jsme mohli najmout profesionální maskérku i komparzní agenturu,“ ocenil význam grantu Pavel Jakeš, režisér studentského snímku Tarot, ve kterém si zahrál i herec a dabér Jan Grygar. Když se proboří led: hasiči nacvičovali záchranu v mrazu Přečíst článek › Součástí grantu byla i možnost zapůjčit si filmovou techniku od IS Produkce. „Díky této příležitosti jsme měli konečně možnost dovolit si věci natočit jinak než doposud,“ hodnotila spolupráci studentka Ida Ralevská, která je autorkou scénáře a režisérkou tanečního snímku Terno. S ní se ztotožňuje i další studentský režisér Aleš Valtr, který stojí za snímkem Enter Exit. „Podpora od IS Produkce umožnila náš film zkvalitnit a posunout ho na další úroveň,“ řekl začínající režisér. IS Produkce je největší filmové produkční studio na Moravě s desetiletými zkušenostmi. Natáčí tv spoty, prezentační online filmy i rádiové spoty pro významné klienty. (chur) Otrokovice jsou bez starosty. Budek na post rezignoval Přečíst článek › ENTER EXIT: Autory filmu Enter Exit jsou studenti UTB ve Zlíně, pro které se jedná o bakalářský film. Krátkometrážní film Enter Exit sleduje konec kdysi šťastného vztahu mladého Toma a jeho starší přítelkyně Sofie. Tom začíná vztah nový a všechno kolem jeho starého vztahu se Sofií se bortí. Odumírá jeden vztah a s ním i kus světa, aby se zrodil nový, jiný. Autory snímku jsou Aleš Valtr (scénář a režie), Juliana Rychlíková (produkce), Jan Žůrek (kamera), Tomáš Zlámal (zvuk), David Stachura (střih), Ivana Plačková (architekt), Miroslava Konečná (výtvarnice kostýmů). Grant IS Produkce 205 000 Kč finanční: 45 000 Kč, nefinanční: 160 000 Kč (pronájem techniky) TERNO: Jedná se o taneční film, který se odehrává v supermarketu. V příběhu se mísí muzikálové a hudební prvky s trochou dramatu, akce a romantiky. Snímek vypráví o klukovi s každodenní nudnou rutinou, kterou vyruší dívka v supermarketu, kde společně prožijí magickou noc. Oba dva pojí vášeň především pro tanec. Ale věci se mají jinak, než vypadají. Autory snímku jsou studenti UTB ve Zlíně: Aleš Solar (produkce), Ida Ralevská (režie a scénář), Tomáš Martinek (kamera), Filip Vojtech (zvuk), Daniel Trögler (střih). Grant IS Produkce 230 000 Kč finanční: 80 000 Kč, nefinanční: 150 000 Kč (pronájem techniky) TAROT: Film Tarot je sociálně kritické drama, které sleduje hlavní postavu Kristiana. Ten se potýká se svou strastiplnou minulostí a ztrácí vztah ke svému synovi. Pracuje v továrně na pneumatiky a dohnán zoufalou situací postupně porušuje svá základní přesvědčení týkající se výchovy a příkladného postavení. Jeho syn Honza je v nelehké situaci mladého člověka, který má ambice přihlásit se na uměleckou školu, ale situace v jejich rodině ho z finančních důvodů a také kvůli praktickému uvažování otce od jeho ambicí zrazuje. Nelehký příběh však nachází v sociálně kritickém snímku příslib naděje obou postav. Autory snímku jsou Pavel Jakeš (režie), Jakub Medek (produkce), Lukáš Bistřický (kamera), Lukáš Pešek (zvuk), Tomáš Polách (střih). Grant IS Produkce 223 000 Kč finanční: 50 000 Kč, nefinanční: 173 000 Kč (pronájem techniky) Snímky: IS Produkce

Autor: Redakce