„S odstupem času jsem moc spokojený s naším předvedeným výkonem a rovněž výsledkem. Bylo to naše první vystoupení na MS a máme vše ještě před sebou,“ konstatoval Radek Adam. „Vzhledem k věku podali fantastický výkon, je to velký úspěch,“ konstatoval zlínský kouč Miloš Urbanec.

v utkání o účast ve finále podlehli švýcarské dvojici Yannick Fröhlich, Timon Fröhlich (3:6). V souboji poražených semifinalistů (Rakousko podlehlo Německu 4:5) o 3. místo nestačili na Rakousko, loňské světové šampiony (5:8).

Berany opustil Maďar Schlekmann. Fin Huhtela zatím pokračuje

„Byla to obrovská akce. V podstatě by se dalo říct, že to byla taková cyklistická olympiáda.

Tomu napovídá i to, že se bude společné mistrovství světa pořádat jednou za čtyři roky,“ poznamenal 22letý útočník Tomáš Horák.

„Před mistrovstvím světa jsem kupodivu nebyl nervózní, jak tomu při většině turnajů bývá. Je to možná tím, že jsem se extrémně těšil na zápasy se světovou elitou v boji o umístění na stupních. Stejně tomu bylo i v průběhu celého turnaje. Díky skvělé přípravě jsem byl po fyzické stránce na velmi dobré úrovni, jen malé zranění mi dělalo od prvního zákroku v zápase s Rakouskem po celé MS problémy, a to vykloubený palec,“ přiznal 23letý zadák Radek Adam.