„Byl to jiný start než loni, kdy jsme mohli spíše překvapit. Nyní se již od nás čekají stabilní výkony a výsledky. I proto jsme asi byli nervózní,“ přiznal Písek. „Letos už nás soupeři vnímají jako favority a s tím je spojená úloha minimálně chybovat.“

První zlínský tým se s každým zápasem zlepšoval, ze šesti duelů prohrál jediný s vítěznou Plzní a dvakrát remizoval. „Chyb nebylo mnoho, ale Plzeň byla nejlepší, měla kvalitnější standardky. V dalších zápasech jsme měli vyhrávat. Pokud bych nás měl oznámkovat jako ve škole, nyní by to bylo za dvojku s přáním se zlepšit,“ směje se Písek.

Po roční přestávce má Zlín mezi elitou opět dva výběry. Do extraligy se totiž vrátili zkušení Martin Struhař s Janem Krejčím. „V prestižním vzájemném duelu jsme o gól vyhráli, ovšem i v dalších zápasech kluci několikrát sahali po vítězství. Tři remízy na úvod nejsou špatné a určitě je reálné, abychom stejně jako před šesti lety oba výběry postoupily na finálový turnaj čtyř nejlepších,“ zavzpomínal zlínský zadák.

A právě Písek s Gottfriedem budou mít po dvou druhých místech letos nejvyšší ambice. „Byli bychom alibisté, kdybychom nechtěli získat titul. Bude to však hodně těžké, soutěž je opět vyrovnaná,“ upozorňuje Písek s tím, že sní i o startu na světovém šampionátu. „Loni jsme byli v pozici náhradníků a byla to skvělé zkušenost zpoza brány. Letos bychom ale chtěli již do boje, což vyžaduje jediné – být nejlepší,“ má jasno univerzál v sálové cyklistice. „I letos asi krasojízdu na kole vypustím, což ale neznamená, že jsem tuto disciplínu pověsil na hřebík. Během tréninků se totiž stále udržuji v kondici a obratnosti. Věřím, že se ještě minimálně jednoho šampionátu zúčastním,“ dodal odhodlaně Ludvík Písek.

Další kolo extraligy v kolové oba zlínské celky čeká poslední březnovou sobotu v Brně.

JAK JE VIDĚLI TRENÉŘI:

Milan Chovančík, trenér Píska s Gottfriedem: "Mirek s Ludvíkem odehráli velmi slušný turnaj. Všechny nás zaskočila výborně hrající Plzeň (Reindl, Kydlíček) kteří v žádném případě nepatřili k favoritům turnaje. Každopádně se ukázalo, jak je letos extraliga mimořádně vyrovnaná a že vyhrát může v každém kole kdokoliv. Naši borci ztratili body právě s Plzní a pak remízou s Favoritem Brno 1 a svým největším rivalem SC Svitávkou 1. Nicméně jsem s konečným třetím místem spokojený. Odstupy mezi týmy jsou v tomto okamžiky minimální. Tedy 13, 12 a 11 bodů. Vše je otázkou jediného dobře a nebo špatně odehraného zápasu. Určitě musím pochválit našeho útočníka Mirka Gottfrieda, který dodržoval přesnou herní taktiku a dělal minimum chyb. Ludvík měl zase vynikající brankářské zákroky, které eskalovali po dvou chycených penaltách s týmem SC Svitávky, kteří jsou aktuálně bronzoví s mistrovství světa."

Ladislav Navrátil, trenéra Krejčího se Struhařem: "V dalších turnajích budeme muset dotahovat soupeře. Nyní jsme na sedmém místě se třemi body za tři remízy. Další dva zápasy jsme prohráli o jediný gól a pouze zápas s nakonec vítěznou Plzní nám úplně utekl. Poslední zápas, který jsme prohráli v samém závěru při divoké přestřelce 6:7, rozhodl o tom, že jsme sedmí a ne čtvrtí. Hra byla dobrá, ale ještě musíme dotáhnout koncovku, což při zkušenostech kluků určitě nebude pro další kola problém. V dalším kole je jednoznačným cíl odlepit se od sestupových příček."

Pořadí po 1. kole extraligy v kolové: 1. Start Plzeň (Ondřej Kydlíček a Josef Reindl) 13b., 2. SC Svitávka (Jiří Hrdlička st. a Pavel Loskot) 12b., 3. Sokol Zlín 2 (Ludvík Písek a Miroslav Gottfried) 11b., 4. MO Svitávka (Jiří Hrdlička ml. a Roman Staněk) 7b., 5. Favorit Brno 2 (Radim Hasoň a Pavel Vitula) 5b., 6. Favorit Brno 1 (Jan Havlíček a Robert Zvolánek) 5b., 7. Sokol Zlín 1 (Jan Krejčí a Martin Struhař) 3b.