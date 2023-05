/FOTOGALERIE/ Pozici jednoho z nejlepších klubů v sálové cyklistice, kolové, potvrdil Sokol Zlín- Prštné. Na finálovém klání juniorů netradičně ve Frýdlantu nad Ostravicí měl na konci dubna hned dvojí zastoupení, ze kterého vyválčil titul! Kombinovaný tým Zlína a Brna (Jáchyb Baxa a Tadeáš Červík) v dramatickém semifinále porazil na penalty favorizovanou Svitávku a v boji o titul Chodov 5:3.

Zlínská sálová cyklistika vybojovala na MČR juniorů ve Frýdlantu nad Ostravicí titul. | Foto: archiv zlínského klubu

„Po pomalejším rozjezdu forma a výkony rostly. Vše vyvrcholilo ve finále, kde kluci splnili předzápasové pokyny a zaslouženě slavili,“ zářil po turnaji trenér zlínského výběru Milan Liška Chovančík. „Chválím kluky za skvělý přístup i v těch nejkritičtějších situacích. Šlo vidět, že do hry vložili srdce. Velký dík patří všem, kteří se na tomhle úspěchu podíleli,“ vzkázal hrdý trenér. „Už samotným postupem do finále si navíc náš výběr zajistil s ohledem na počet nominačních bodů účast na ME juniorů, které se hraje na konci května ve Švýcarsku. Děkuji za skvělou sezónu na domácí půdě a teď pojďme udělat to samé na evropské úrovni,“ nabádá Chovančík.

Druhý ryze zlínský tým sbíral v průběhu sezony zkušenosti a vedle brankáře Richarda Baxy se prostřídali další mladí hráči Kryštof Struhař, Dominik Matras a Denis Matras. Na tomto turnaji obsadil šesté místo, ale v příští sezoně má zacíleno již na medailové příčky.