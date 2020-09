„To je skvělý! Na druhou stranu nám k postupu na finálový turnaj chyběly tři body, jedno vítězství,“ poznamenal s úsměvem Jan Krejčí.

Favorizovaná dvojice Ludvík Písek – Miroslav Gottfried získala v šesti zápasech pouhé tři body.

„Celkovou druhou příčku jsme sice udrželi, ale očekával jsem lepší umístění v turnaji než šestou příčku. Na druhou stranu jsem rád, že při celkově velmi dobře odehrané sezoně tento výpadek přišel nyní a ne až na Mistrovství ČR, které se má konat 24. října v Němčicích na Hané,“ poznamenal trenér zlínského týmu Milan Chovančík.

„Po předchozích dvou stříbrných sezonách máme velké ambice toto prolomit a konečně získat titul v nejvyšší soutěži kolové pro náš oddíl. Co nám bohužel může reálně překazit tyto plány je situace ohledně koronavirovým omezení. Pokud by byly nařízeny další omezení, tak je možné že turnaj o MČR bude zrušen a pořadí soutěže bude určeno dle pořadí zakončené základní části,“ pokrčil rameny kouč.

„Ale to my nechceme. Je to právě letošní rok, ve kterém bychom rádi zkompletovali v našem oddílu mistrovské tituly ve všech kategoriích. Ten jsme již získali jak u žáků, tak juniorů. V kategorii U23 máme také předpoklady pro zisk zlata a stejně tak je to nyní v kategorii elite mužů,“ doplnil.

Velká radost a spokojenost zavládla v táboře dvojice Struhař – Krejčí. „Kluci museli dohnat ztrátu pěti bodů na pátou Plzeň a teprve v tomto okamžiku být na úrovni boje o záchranu. To že jen díky horšímu skóre nebudou vítězi celého turnaje, by po prvním rozpačitém zápase s našima nevěřil snad ani zarytý optimista. Martin v brance špičkově zachytal a Honza zase odbránil vlny útoků od protihráčů. Konečně jsme zužitkovali zkušenost obou hráčů s disciplinovanou hrou a pohlídali si koncovky zápasů,“ nešetřila chválou trenérská dvojice Ladislav Navrátil a Jiří Landt.

„Je evidentní, že hrát pod tlakem naši hráči zvládají jako málokdo. Druhé místo v turnaji bez jediné prohry nám tak pomohlo k pohodlnému obsazení celkové páté příčky extraligy a tím i zajištění setrvání v soutěži pro následující rok. Do první ligy tak budou sestupovat týmy Startu Plzeň a Favoritu Brno 2,“ doplňuje Landt. (mb)

Konečné pořadí po základní části extraligy kolové: 1. SC Svitávka 54 bodů, 2. Sokol Zlín-Prštné 2 39, MO Svitávka 36, 4. Favorit Brno 35, 5. Sokol Zlín-Prštné 1 32, 6. Plzeň 26, 7. Favorit Brno 2 13.