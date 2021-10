„Pikantní je skutečnost, že jsme ve všech zápasech prohrávali minimálně o dvě branky, celý průběh turnaje byl z naší strany nervózní. Obrovským úsilím a trpělivostí jsme se vždy dokázali vrátit zpět do zápasu,“ ocenil zlínský zadák.

A bylo to pořádné drama. Na finálovém turnaji čtyř nejlepších v Praze sice ani jednou neprohráli, ve skupině dvakrát remizovali jednou se radovali z výhry.

„Každopádně je to pro nás oba, pro celý klub ohromný úspěch, na který jsme hodně, více jak šedesát let čekali,“ připomněl.

„Splnil jsem si životní cíl. K pěti titulům v krasojízdě mám nyní i ten v kolové. Skvělé! To se podle všeho v našem sportu a na světě nikomu nepodařilo,“ poznamenal 38letý univerzál Ludvík Písek.

Na čtvrtý pokus to už vyšlo! Po třech stříbrných sezonách dvojice Ludvík Písek a Miroslav Gottfried dosáhla na historický úspěch zlínské sálové cyklistiky, když v úterý vybojovala premiérový titul mistrů ČR v kolové!

