,,Na Štědrý den jsem byla u rodičů a sestry ve Velkých Karlovicích. Celé vánoční svátky pak proběhly v klidném duchu. Sledovala jsem pohádky a ochutnávala cukroví. Prostě byla to pravá rodinná pohoda, kterou jsem si i na Štědrý den zpestřila tréninkem a na Boží hod rodinným výšlapem na Lysou horu. Na Štěpána už jsem se ale vrátila do Zlína, kde jsem se učila na zkoušky. Mezi svátky jsem si však udělala čas i na kamarády,“ prozradila Adéla Stavinohová.

Dvaadvacetiletá vytrvalkyně si užívala také Silvestra.

,,Na poslední den v roce nikdy nic předem neplánuji. Co budu dělat, se rozhoduji až podle momentální nálady. Letos jsem byla na výšlapu na Praděd. Poslední den v loňském roce jsem v Jeseníkách prožila jako v zasněžené pohádce. Večer jsem pak strávila s kamarádem u skleničky dobrého prosecca,“ přiznala Stavinohová.

Rodačka z Velkých Karlovic se tréninku věnuje i po celý průběh ledna.

,,Celý listopad jsem promarodila. Už se ale cítím lépe a jako dřív zase začínám pracovat na kondici. Každý den si chodím zaběhat. Snažím se také posilovat. A když se na začátku prosince rozvolnily vládní opatření, tak jsem si skoro každý den zašla do zlínských lázní na hodinu zaplavat. Tréninkové plány mám proto podobné jako každý rok. Až to půjde, tak kromě běhu budu chodit plavat a také do fítka,“ svěřila se Adéla Stavinohová.

Studentku managementu sportu na Masarykové univerzitě v Brně však v nejbližších dnech a týdnech čeká ještě pestřejší sportovní program.

,,Ve škole se budu věnovat gymnastice, budu hrát basketbal a florbal,“ těší se na další sportovní aktivity zlínská atletka, která má v roce 2021 před sebou vysoké cíle.

,,Chci zaběhnout 10 kilometrů pod 40 minut a v půlmaratonu mě láká pokořit čas pod 1 hodinu a 30 minut. Kromě běžeckých závodů bych se ještě chtěla zúčastnit překážkového běhu Spartan Race a v srpnu je pro mě výzvou start v Beskydské sedmičce. A to budou jiné šálky kávy. No a v říjnu se chystám zazávodit si v půlmaratonu v Barceloně,“ plánuje Stavinohová.

,,V současném období je však hlavně důležité, aby se situace kolem koronaviru dala v Česku i ve světě co nejdřív do pořádku. Potom se všichni zase budeme potkávat při závodech,“ nemůže mít momentálně jiné přání vytrvalkyně Adéla Stavinohová.