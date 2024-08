Začátek utkání patřil domácím. Už ve 3. minutě je mohla poslat do vedení Helena Zdráhalová, kterou do sólového úniku přihrávkou poslala Lucie Hrubá. Její střelu ale hostující gólmanka vytáhla na roh. S přibývajícími minutami přebraly otěže zápasu Pražanky, které do střetnutí nastoupily i s bývalou oporou Zlína Zuzanou Navrátilovou. Hostující hráčky, které měly výškovou převahu, hrály důrazně, dobře kombinovaly a získaly si tak územní převahu. A podařilo se jim i skórovat, když si domácí obrana počínala nedůrazně a po dorážce dostala míč do branky Yana Shtefura.

,,V první půli jsme nehráli dobře. Vázla nám souhra, hráčky kazily přihrávky a důrazná hra fyzicky dobře vybavených Raptorek nám dělala problémy. Přesto mohla na konci prvního poločasu vyrovnat Bára Čípová, která se ocitla sama před hostující brankou,“ uznal vedoucí zlínského družstva Pavel Sklenář.

Po změně stran se obraz hry změnil.

,,Naše hráčky začaly víc běhat, přidaly na důrazu a to dělalo obraně Raptors problémy. Dvě velké šance měla Barbora Marholtová. Naše útočnice proměnila až tu třetí, když jí hlavou za obranu prodloužila do běhu nákop z vlastní poloviny Magda Žalková v 77. minutě, a napotřetí hostující gólmanku konečně prostřelila. Předtím mohla skórovat i Helena Zdráhalová, ale střela po sólu z úhlu jí nesedla. Do konce duelu už ovšem žádný gól nepadl,“ prozradil Sklenář.

,,S dělbou bodů jsou tak spokojené oba týmy. My jsme mohli zápas vyhrát, ale i prohrát. Tradičně nás podržela brankářka Jana Batoušková, která ve druhém poločase dvakrát vychytala sólové nájezdy hráček Raptors,“ uvedl ještě vedoucí zlínského nováčka 2. ligy Pavel Sklenář.

V 2. kole zlínské družstvo zajíždí do Teplic. Utkání se hraje v sobotu 24. srpna na hřišti Dubí od 14.30 hodin.

FC ZLÍN – PRAGUE RAPTORS FC 1:1 (0:1)

Branky: 77. Marholtová – 21. Shtefura.

FC Zlín: Batoušková – Bartlová, Smetanová, Chodurová, Hrubá (46. Možíšová), Dorotovičová (63. Janíková), Marholtová, Hájková (39. Žalková), Machů, Čípová (63. Martináková), Zdráhalová (87. Rozsypalová).

Trenér: Radoslav Rojko, asistenti trenéra: Radek Maršálek, Edita Novosadová, vedoucí družstva: Pavel Sklenář.

Další výsledky 1. kola:

Baník Ostrava – FC Hradec Králové 3:0, SK Olomouc Sigma – Dynamo České Budějovice 3:4, Dukla Praha – SK Líšeň 2:2.