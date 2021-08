Zlínské vzpírání má další titul! Raduje se Šesták

I v této pohnuté koronavirové době se Zlínským vzpěračům velmi daří. Na mistrovství ČR mužů do 23 let v Holešově splnila limity dvojice trenéra Jaroslava Janeby ze Sokola Jižní svahy Zlín-5 - Dominik Šesták(21 let) a Albert Rýc(22 let).

Zlínský vzpěrač Dominik Šesták v hmotnostní kategorii do 67 kg za výkon 200kg získal vysněný historický titul mistra ČR pro rok 2021. Albert Rýc v kategorii do 89 kg za výkon 205 kg bral čtvrtou bramborovou příčku. | Foto: Deník/Martin Břenek

„Kluci byli velmi dobře připravení na soutěži zářili. Dominik Šesták v hmotnostní kategorii do 67 kg za výkon 200kg získal vysněný historický titul mistra ČR pro rok 2021. Albert Rýc v kategorii do 89 kg za výkon 205 kg bral čtvrtou bramborovou příčku,“ shrnul výkony hrdý kouč Janeba.

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu CYKLODENÍK s cyklotrasami napříč Českem. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu