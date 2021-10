Loňskou Zlínskou 50 vyhrál Tomáš Višňovský ze Slovenska hájící barvy týmu Česká spořitelna Accolade. Sedmadvacetiletý biker ze Žiliny zajel ve Zlíně čas 1:43:36. Stříbrný do cíle dojel se ztrátou 6 minut a 6 sekund Michal Bubílek (Kross Bikeranch Team), třetí místo obsadil v čase 1:51:23 Michael Zeťák ze Lhoty u Vsetína.

,,Šestnáctikilometrový okruh povede od sportovní haly Datart kolem baťovských domků do lesů nad Zlínem směrem k malenovickému hradu. Při cestě zpět bikeři vystoupají až k Majáku na Tlusté hoře a poté přijedou do cíle opět ve Zlíně,“ prozradil ještě Kobliha.

Startovné na místě v den konání závodu je do hlavního závodu 500 Kč. Zájemci o start v kratším závodu zaplatí startovné 400 Kč. To zahrnuje občerstvení na trati a v cíli, elektronické měření času, zdravotnickou službu a bezplatné parkování.

Pořadatelé letos znovu připravili dvě tratě, které mají start i cíl u Sportovní haly Datart. Delší měří 46 kilometrů, je rozložená do tří okruhů a má celkové převýšení 1200 metrů. Hlavní závod startuje ve 12 hodin. Rovněž ve 12 hodin odstartuje kratší 16 kilometrový závod. Ten má převýšení 460 metrů.

