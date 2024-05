Cyklistům FORCE KCK Zlín se na začátku sezony v silničním Slezském poháru daří.

Slezský pohár 2024, časovky v Žabni, Bohumínská časovka | Foto: Roman Kozubík

V časovce ve Velké ceně Žabně v mužské kategorii do 39 let vybojoval Roman Kozubík bronzovou pozici. Na 12kilometrové trati zajel čas 16:43. Zvítězil Robert Kaluza z Polska (Power of Science Performance Lab Team), který byl rychlejší o 68 sekund. Stříbrnou příčku obsadil v čase 16:28 další Polák Kacper Brodziak.

V Žabni na Frýdecko-Místecku se dařilo také dalším zlínským cyklistům. V kategorii padesátníků vybojoval Ivo Odvárka v čase 17:32 čtvrté místo, v kategorii šedesátníků skončil Josef Slezák (19:16) šestý a Zdeněk Orner (20:53) devátý.

Reprezentanti FORCE KCK Zlín byli vidět i v 13,5kilometrové Bohumínské časovce.

V ní obsadil Roman Kozubík v kategorii mužů 30 – 39 let v čase 18:29 čtvrté místo, v kategorii padesátníků byl Ivo Odvárka (19:42) čtvrtý, v kategorii šedesátníků Zdeněk Orner (21:49) osmý.

,,Díky cyklistům z Polska se v obou časovkách sešla kvalitní konkurence. Poláci do časovek nastoupili s časovkářskými speciály. Obě byly krátké, přesto bylo potřeba rozložit si v nich síly,“ informuje Roman Kozubík.

V Žabni se v závěru jelo do mírného kopce. V Bohumíně byla trať hodně technická.

,,V Bohumíně se místy jelo po úzké cyklostezce, kde se muselo v zatáčkách hodně brzdit. Navíc tam foukal silný vítr,“ prozradil Kozubík.

Ten byl se svými výkony spokojený.

,,Obě časovky jsem jel na klasickém silničním kole, proto bylo těžké prosadit se proti soupeřům s časovkářskými speciály,“ upozornil Roman Kozubík.

Bohumínská časovka byla Mistrovstvím Slezského poháru amatérských cyklistů (SPAC).

Kozubík v ní v kategorii mužů 30 – 39 let obsadil stříbrnou příčku.