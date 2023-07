Roman Kozubík vybojoval v kategorii padesátníků dvě zlaté medaile na amatérském mistrovství republiky silničních cyklistů. To se konalo na severu Moravy v Suchdolu nad Odrou.

mistrovství republiky amatérů v silniční cyklistice v Suchdolu nad Odrou, Roman Kozubík | Video: se svolením Romana Kozubíka

Prvním závodem na šampionátu byla 13 kilometrová časovka ve zvlněném terénu se závěrečným 4 kilometrovým stoupáním do cíle, která se jela v rámci Memoriálu Aloise Dohnala.

Kozubík v ní mezi padesátníky získal český titul za čas 23:13, stříbrnou příčku obsadil se ztrátou 18 sekund Marcel Boháč (SK Tesaři Osík), třetí byl Bedřich Průcha (Sport Import, 23:37), Ivo Odvárka (FORCE KCK Zlín) skončil v čase 23:58 pátý.

Roman Kozubík si před startem časovky několikrát projížděl technické úseky a v nich hledal možnosti v závodu ušetřit cenné sekundy.

,,Na trati foukal poměrně silný boční vítr. Časovka nebyla dlouhá, proto bylo potřeba ji jet celou na maximální výkon a to i ze sjezdu z kopce. V první do 9. kilometru rovinatější části jsem se cítil skvěle. Poté jsem zvládl i závěrečný čtyřkilometrový kopec do cíle. Tento úsek se jel v protivětru, proto to bylo o morálce,“ prozradil recept na zisk českého amatérského titulu v časovce zlínský cyklista Kozubík.

Roman Kozubík slavil prvenství i v silničním závodu. Na trati dlouhé 54 kilometrů dosáhl času 1:41:20, stříbrný Miroslav Jiřička (cyklo Jiřička) byl v cíli o 1 sekundu pomalejší, třetí příčku bral za čas 1:41:26 Bedřich Průcha (Sport Import), Ivo Odvárka (1:41:31) obsadil čtvrté místo.

,,Závod rozložený do dvou okruhů, ve kterém v každém byly dva čtyřkilometrové kopce a dva sjezdy, se jel na kopcovité trati v 30 stupňovém horku,“ upozornil vítěz.

Už v prvním kopci se do úniku dostala pětičlenná skupina. V ní nechyběli Roman Kozubík ani Ivo Odvárka.

,,V kopcích udával tempo ve skvěle jedoucí formě Odvárka. Ovšem i ostatní soupeři byli v kopcích silní. Proto jsem se rozhodl všechno vsadit na závěrečný spurt. Díky riskantní jízdě v nebezpečných technických sjezdech jsem se ostatním soupeřům vždy mírně vzdálil a tím jsem ušetřil spoustu sil do následujícího stoupání. Tato taktika rozhodla o mém úspěchu. V závěrečném spurtu čtyřčlenné skupiny už nebylo těžké dojet si pro mistrovský titul,“ raduje se z cenného sportovního triumfu Roman Kozubík.

VÝSLEDKY ZLÍNSKÝCH CYKLISTŮ NA SILNIČNÍM MISTROVSTVÍ REPUBLIKY AMATÉRŮ 2023:

Časovka jednotlivců:

Muži do 29 let: 8. David Chovanec

Muži do 59 let: 1. Roman Kozubík, 5. Ivo Odvárka

Muži do 65 let: 16. Zdeněk Orner

Silniční závod jednotlivců:

Muži do 29 let: 13. David Chovanec

Muži do 49 let: 27. Kamil Hastík

Muži do 59 let: 1. Roman Kozubík, 4. Ivo Odvárka

Muži do 65 let: 17. Zdeněk Orner

Muži nad 66 let: 2. Vladimír Baťa