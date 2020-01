Nabídek přitom měl hodně. Již po návratu domů jej oslovilo kvarteto extraligových týmů, ale i z rodinných důvodů vše odmítl.

„Potřebovali jsme všichni, tedy i rodina, čas na rozkoukání. Nyní je už vše v pořádku a já cítím velké odhodlání a chuť,“ zopakoval Doležel, otec čtyřletého syna. „Roste jako z vody, už se mnou chodí na tréninky a krade mi balony,“ směje se.

„S jeho narozením jsem zcela změnil priority,“ přiznal odchovanec holešovské házené, jenž pracuje jako technolog ve strojírenství.

Jak dlouho budete hájit barvy Kopřivnice?

To je ještě v řešení, stejně jako dohoda klubů. Ale předběžně jsme všechny strany na tom zásadním domluvené. Vypadá to na půldruhého roku dlouhý kontrakt.

Už jste v novém týmu trénoval?

Tréninky a většinu utkání bych měl absolvovat ve Zlíně. S Kopřivnicí jsem ale už odehrál dva přípravné zápasy – většinu času proti Považské Bystrici, kde jsem dal i tři góly, a s Frýdkem-Místkem. Prostoru jak v útoku, tak i obraně jsem dostal dost, zatím jsem spokojen a doufám, že i klub.

Proč jste ze všech nabídek vsadil na Kopřivnici?

Mají mladý tým, který znám, přivedli zahraniční hráče a hrají rychlou házenou. Prý je tlačí bota v obraně a zde se cítím dobře. Jejich hra mi připomíná tu z mého angažmá v Hildesheimu, i tam se hrálo rychle. Navíc klub má ambice. Určitě se dostane do play-off a ani zde není bez šancí. Rád bych s nimi získal medaili, určitě je to reálný cíl. (úsměv)

Jaký byl půlrok ve Zlíně?

Ideální pro aklimatizaci. Popravdě jsem ale na tréninku čekal větší počet mladých, dorostenců. Tréninková disciplína a morálka se musí zlepšit, pak můžeme herně růst.

Po podzimu patříte mezi desítku nejlepších střelců první ligy. Jste spokojen se svými výkony?

Vzhledem k problémům s ramenem ano. Můj stav nebyl ideální a chyběla mi střelba z větší dálky. O to více jsem se ale snažil pracovat pro tým. V zásadě jsem spokojen, věřím, že ještě půjdu herně nahoru.

Prioritu ve vašem nabitém programu bude mít Zlín. Jaké má po podzimu třetí tým ambice?

Velké. Současný kádr má na to, aby soutěž i vyhrál. Jen zlepšit disciplínu a hru na půdě soupeřů, kde dost chybujeme. Musíme se zklidnit, hrát rozvážněji. Největší favorit na prvenství jsou ale Strakonice.

Do extraligy, přesněji do zachraňujících se Maloměřic, míří i váš spoluhráč Weintritt. Překvapilo vás to?

Ani ne, od něj jsem věděl, že si něco hledá. V jeho případě to bude s jeho prací časově náročnější. Každopádně je dobře, že chce hrát nejvyšší soutěž, navíc v Maloměřicích zná hodně spoluhráčů a chce jim pomoci.

Jste mladý. Je ještě reálný váš návrat za házenou do Německa?

Na něj to už nevypadá, stejně jako nelituji tehdejšího rozhodnutí. Sen jsem si splnil, angažmá mi hodně dalo jak po házenkářské, tak i lidské stránce. Za zahraničím jsem už asi udělal tlustou čáru, mám jiné priority, rodinu.