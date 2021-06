V loňském roce například v kategorii padesátníků vyhrál Hulmenskou desítku a Rohálovskou desítku. Letos už stihl ve své kategorii například ovládnout virtuální Běh Jižními Svahy, virtuální Rohálovskou desítku a nedávný květnový už klasický Běh Jižními Svahy. Vytrvalec ze Zlína je se sportem spjatý i při svém povolání. Je totiž údržbářem na zlínském atletickém Stadionu Mládeže.

Kdy jste se přestěhoval do Zlínského kraje?

Narodil jsem se v roce 1965 v Šumperku. Ve dvou letech jsme se s rodiči přestěhovali do Rudimova. Od jedenácti let jsem bydlel ve Slavičíně. Po vojně pak v Bojkovicích. A od 49 let jsme začali bydlet ve vysněném Zlíně.

Kdy jste začal se sportem?

Do 16 let jsem hrál fotbal za Slavičín. Potom jsem začal běhat s místním propagátorem běhu Ladislavem Musilem.

Jak se později vyvíjela Vaše běžecká kariéra?

Zpočátku jsem se soustředil jenom na silniční běhy. Ale po přestupu do tehdejšího atletického klubu TJ Gottwaldov k trenérovi Stanislavu Nebojsovi, jsem začal běhat na dráze. Pod jeho vedením se mi podařilo zaběhnout solidní osobní rekordy na středních tratích. V roce 1985 v Třinci 800 metrů za 1:57,52, ve stejném roce na domácí zlínské draze 1 kilometr za 2:32,7 a v lednu roku 1987 v ostravské hale 1500 metrů za 4:07,40.

Jak jste se připravoval na letošní sezonu?

Od začátku roku jsem občas střídavě podnikal delší výběhy po cyklostezkách kolem Zlína a rychlejší běhy na dráze na zlínském Stadionu Mládeže. Dlouhodobě jsem ale tréninky neplánoval. V nedávném období bylo totiž hodně těžké dopředu něco plánovat. V obvyklé kondici se však pořád udržuji.

Která jsem Vaše nejoblíbenější místa pro trénink?

Tím nejoblíbenějším je cyklostezka z domu směrem k ZOO Lešná. Dále pokračuji po cyklostezce z Lešné do Lukova. A odtud až k lukovskému hradu. Tento úsek má ideální profil. Jsou na něm rovinaté úseky i kopce.

Máte rád tréninky?

Většinou trénuji sám. Raději však závodím, kde se potkávám s kamarády. Po závodech si také rád s kamarády povykládám.

S jakým cílem jste šel do loňské sezony 2020?

Chtěl jsem zaběhnout maraton pod 3 hodiny. Od začátku roku jsem se na tento výkon připravoval. Ale z důvodů vládních omezení kvůli pandemii koronaviru jsem nestihl žádný maraton uběhnout.

Které výsledky Vás v loňském roce nejvíc potěšily?

Zisk první příčky v kategorii padesátníků a čas 37:23 v lednové Hulmenské desítce. Prvenství také v kategorii padesátníků jsem slavil v únorové Rohálovské desítce. V Prusinovicích jsem na těžké trati zaběhl čas 38:26. Potěšil mě také v loňském roce čas 1:22:54 v březnovém půlmaratonu Sri Chinmoye na trati v Přílukách.

Určitě jste si už i letos připsal nějaké další úspěchy?

Kvůli pandemii se letos dlouho pořádaly jenom virtuální závody. Podařilo se mi mezi padesátníky vyhrát únorový Běh Jižními Svahy a ve stejném měsíci Rohálovskou desítku. A v květnu jsem se radoval ze zisku první příčky také mezi padesátníky v klasickém Běhu Jižními Svahy. Pořád je však pro mě nejdůležitější, abychom byli všichni zdraví.

Jakým způsobem se v současném období udržujete v kondici?

Kromě pravidelných tréninků velmi dbám na to, aby moje tělo dostávalo všechny potřebné živiny. S tím mi pomáhá manželka Jarmila, která je výživová koučka.

Při čem a u čeho se momentálně nejvíc odreagujete? Čím si udržujete dobrou náladu?

Kromě běhu mě dobíjí procházky s manželkou a sledování sportu v televizi. V zimě jsem sledoval biatlon a jinak se pravidelně rád dívám na atletiku, cyklistiku, triatlonové závody a v současné době na hokejové mistrovství světa v Lotyšsku.

Na co se v nejbližším období nejvíc těšíte?

Až si s manželkou zajedeme na dovolenou. V plánu máme zajet si na hory do Krkonoš. A také až se zase konečně otevřou bazény. A pochopitelně až se zase budou pravidelně konat normální závody.

Co ještě plánujete na letošní jaro a léto?

S manželkou se těšíme na návštěvy, které byly v období pandemie velmi omezené.

Všechno ale zatím pořád ještě brzdí koronavirus. Jak vnímáte situaci kolem tohoto viru?

Podle mě je důležité, aby si lidé udržovali imunitu a dobrou náladu. Proto nechápu, proč se tak dlouho omezoval amatérský sport.

Jaký má koronavirus vliv na Váš současný sportovní život?

Běhám pořád stejně. Chyběly mi však pořádné závody. Co mi však nejvíc chybělo, byla kvalitní regenerace. To znamená plavání v bazénech, pobyt v sauně a také masáže.

Jak jste přijal vládní opatření o uzavření sportovišť a omezení tréninků?

Bylo to pro mě nepochopitelné. Divím se, že hlavně děti a mládež měly omezené možnosti sportovat a tím posilovat imunitu.

Jaký máte největší sportovní cíl v roce 2021?

Je to stejné, jako v loňském roce a to zaběhnout maraton pod 3 hodiny.