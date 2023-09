Tři hráči ze Zlínského kraje vybojovali postup do semifinále tenisového turnaje Petružela Cup 2023.

tenisový turnaj Petružela Cup v Lipníku nad Bečvou, Tomáš Doležel | Foto: Jan Nahodil

V mezinárodním antukovém turnaji v Lipníku nad Bečvou, zařazeném do české série Senior’s Tour 2023, pro hráče nad 50 let, ve kterém si zahrálo 28 tenistů, do semifinále postoupili Tomáš Doležel ze Zlína, další zlínský matador Dušan Machala a Martin Komínek z Rožnova pod Radhoštěm. Doležel poté slavil postup až do finále. V něm ale prohrál s domácím veteránem favoritem z Lipníku nad Bečvou Petrem Vrbou.

,,Tomáš Doležel dlouhodobě podává velmi dobré výkony. V posledním období mu nechybí ani sebevědomí. Dobrou formu dokázal prodat i v Lipníku nad Bečvou. V základní skupině Karla Křena, Libora Zapletala i Jana Neubauera, v osmifinále Ladislava Matušince, ve čtvrtfinále Josefa Hnaníčka a v semifinále Dušana Machalu přehrával bezchybnou hrou od základní čáry. Vynikající byl také jeho forhend. Ve finále s Petrem Vrbou už mu ale ve velkém horku došly síly,“ informuje ředitel turnaje Jan Nahodil.

V Lipníku nad Bečvou se hrál také Turnaj malé útěchy (o 15 – 28. místo). Ten ovládl domácí borec Todor Yordanov, který ve finále zdolal Luboše Sojku z Valašského Meziříčí 6:4.

Dalším turnajem z letošní série Senior´s Tour bude už tuto neděli 10. září turnaj Frýdlantské podzimní smeče ve Frýdlantu nad Ostravicí.

VÝSLEDKY TURNAJE PETRUŽELA CUP V LIPNÍKU NAD BEČVOU 2023:

Osmifinále:

Zdeněk Strohalm (Grygov) – Jiří Fiala (Zlín) 6:4, Tomáš Doležel (Zlín) – Ladislav Matušinec (Štítná nad Vláří) 6:2, Josef Hnaníček (Štítná nad Vláří) – Miroslav Petružela (Daskabát u Olomouce) 6:2, Jan Neubauer (Dub nad Moravou) – Miloš Michel (Bytča) 7:5, Petr Vrba (Lipník nad Bečvou) – Michal Chytil (Lipník nad Bečvou) 6:1, Martin Komínek (Rožnov pod Radhoštěm – Luděk Vičar (Brno) 7:6.

Čtvrtfinále:

Dušan Machala (Zlín) – Strohalm 6:0, Doležel – Hnaníček 6:2, Vrba – Neubauer 6:1, Komínek – Anton Oškrobaný (Považská Bystrica) 6:2.

Semifinále:

Doležel – Machala 6:4, Vrba – Komínek skreč.

Finále:

Petr Vrba – Tomáš Doležel 6:2.