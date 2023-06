Zlínský MV team dovezl sedm medailí z ME ve sportovním aerobiku

/FOTOGALERIE/ Klub sportovního aerobiku ze Zlína MV team Univerzity Tomáše Bati na červnovém ME ve sportovním aerobiku v Praze opět sbíral úspěchy. „Dovezli jsme hned tři první místa a další čtyři stříbrné medaile. Je to pro nás velký úspěch a povzbuzení do další práce,“ konstatovala trenérka a šéfka klubu Monika Váňová.

Klub sportovního aerobiku ze Zlína MV team Univerzity Tomáše Bati na červnovém ME ve sportovním aerobiku v Praze vybojoval sedm medailí. | Foto: archiv klubu