Dokázal to! Osmnáctiletý Miroslav Knedla jako druhý český plavec v historii dosáhl mezi juniory na titul mistra světa. A stejně jako Jan Čejka v Budapešti také svěřenec Zdeňka Kasálka uspěl v závodu na 50 metrů znak.

Osmnáctiletý plavec Miroslav Knedla je juniorským mistrem světa v závodu na 50 metrů znak. | Foto: České plavání

Člen klubu PK Zlín posedmé v kariéře stlačil svůj výkon pod hranici pětadvaceti sekund, v Netanji triumfoval časem 24,80 a z Izraele si tak domů poveze po stříbru na stovce i zlato z poloviční trati.

„Je to super. Závod jsem se nesmírně užil a jsem velice rád, že jsem nakonec vyhrál. Vím, že mi hodně lidí věřilo a očekávalo to ode mě, což mě vnitřně trošku stresovalo, ale nějak jsem to zvládl i přes to, že čas nebyl pod hranicí rekordu, tak jsme s trenérem naprosto spokojení,“ svěřil se nový juniorský mistr světa Miroslav Knedla.

„Po stříbru, kde jsme po semifinálovém času očekávali, že bych mohl vyhrát, mi to zlepšilo náladu. Je to moc hezké zakončení juniorské kategorie na mezinárodní úrovni,“ dodal spokojeně.

Zlínský plavec Knedla přijel do Izraele jako majitel dvou bronzů z loňského světového šampionátu juniorů v Limě a roli favorita potvrdil. V závodu na 50 metrů znak už ve středečním semifinále vylepšil český rekord na 24,64, dnes vyhrál finále v čase 24,80.

„Byl to náš tajný sen, tajné přání. Proto jsme do Netanje jeli a Míra měl na padesát metrů znak nejlepší čas, což se mu podařilo naplnit v rozplavbách, v semifinále, a hlavně ve finále. I když tam se mu nepodařilo zlepšit český rekord, který vytvořil v semifinále 24,64, ale pořád je to jeho třetí nejlepší čas v životě,“ vyzdvihuje zlínský trenér Zdeněk Kasálek.

„Ve finále dokázal porazit všechny závodníky z celého světa, za což jsme hrozně rádi. Bylo to pro naši výpravu hodně emotivní a všichni jsme doufali, že se mu podaří potvrdit to, co se na stovce, kde také postupoval do finále z prvního místa s výborným časem, nepovedlo a o kousek mu to uteklo. Tam měl trochu svázané ruce, ale teď už si to nenechal ujít a potvrdil svou výbornou formu,“ zhodnotil zlatý úspěch Kasálek.

Jeho svěřenec prošel sítem tří závodů na 50 metrů znak naprosto suverénním způsobem. Ovládl rozplavby a v českém rekordu 24,64 i semifinále. Svou převahu v nejkratším znakovém sprintu ukázal i ve finále.

Knedla v cíli dohmátl v čase 24,80 a o 11 setin sekundy zdolal druhého Ukrajince Oleksandra Želťakova, kterému oplatil porážku z finále na dvojnásobné trati. Třetí místo obsadil Ulises Saravia z Argentiny.

Druhý Čech ve finále Jakub Jan Krischke si v Netanji posunul osobní maximum o tři desetiny sekundy a těší se ze sedmého místa.