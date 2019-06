Největším úspěchem bylo ale zlato a zaplavaný limit v disciplíně kraul s ploutvemi, díky kterému se kvalifikoval na juniorský světový šampionát, který se koná v egyptském Sharm El Sheikh na přelomu července a srpna.

„Samozřejmě jsem spokojený. Byl jsem moc rád. Na vrcholnou akci jsem se nominoval vůbec poprvé. Ale s výkony jsem úplně spokojený nebyl. Když na sobě zapracuji, mohu dosáhnout ještě větších úspěchů,“ cítí talentovaný zlínský plavec.

Do Egypta se podívá jako jediný ze všech zlínských závodníků. Uspěl na své oblíbené trati 400 BiFi, na kterou se v posledních měsících zaměřil. V ostatních disciplínách ale zůstaly jeho výsledky trošku za očekáváním i osobními rekordy.

I tak mu to v kategorii B stačilo na jedno zlato, dvě stříbra a dva bronzy. „Trošku mě mrzelo, že limity nebyly lepší,“ přiznává Janásek. „Zapracovat a zlepšit se dá určitě technika a kondice, taky jsem si mohl lépe rozvrhnout síly,“ ví člen klubu Nemo Zlín.

Student prvního ročníku gymnázia TGM se plavání s ploutvemi věnuje sedm let. Předtím se přemisťoval ve vodě pouze pomocí vlastního těla, ale nebavilo ho to, a tak přešel do jiného klubu. „Atmosféra na závodech i kolektiv mi přišly mnohem lepší,“ líčí. „Bavilo mě to víc a hlavně to bylo mnohem rychlejší než normální plavání,“ přidává s úsměvem.

Pod vedením trenéra Petra Polišenského a bývalého automobilového závodníka Lea Pavlíka z centra talentované mládeže ve Vitasana klubu, který se Janáskovi věnoval na suchu, se šikovný plavec stále zlepšuje a dělá pokroky.

Zlínský talent si cenné úspěchy připsal na mezinárodních závodech v Maďarsku. Na letošním světovém setkání mládeže získal dvě zlaté medaile. Uspěl také na Světovém poháru v Itálii či Thajsku.

Na mistrovství světa se ale o letních prázdninách představí vůbec poprvé. „Všechny soupeře úplně neznám, ale dám do toho všechno a pojedu tam vyhrát,“ říká odhodlaně Janásek.

Největšími soupeři českého reprezentanta budou mladí Rusové a Ukrajinci.