Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášený Ondřej Chovančík (Malenovice), nejlepším střelcem se stal autor 8 gólů Ondřej Filip z Mostu, cenu pro nejužitečnějšího hráče si do Pardubic odvezl Jan Motyčka.

Při vyhlašování výsledků ceny předával zlínský hokejový odchovanec bývalý hráč NHL Caroliny Hurricanes, který v posledních sezonách působí v KHL v Amuru Chabarovsk Michal Jordán.

,,Sestavu Mostu tvořili mladí hokejisté Litvínova. Nejlepší tým v turnaji vynikal tvrdou hrou, souhrou i přesnou koncovkou. Pardubice sázely na kolektivní pojetí. Mírně oslabené domácí Malenovice, které letos obsadili historickou čtvrtou příčku na mistrovství republiky, bojovaly za jakéhokoliv stavu. Sympatické výkony při své premiéře na Zlínsku podával i celek z Prahy. Mužstvo z hlavního města sice obsadilo čtvrtou příčku, ale i Pražané předváděli pohledné akce,“ hodnotil všechny účastníky turnaje hlavní organizátor Zlínského poháru České pojišťovny Dan Marek.

VÝSLEDKY 4. ROČNÍKU ZLÍNSKÉHO POHÁRU ČESKÉ POJIŠŤOVNY 2019:

Pardubice – Malenovice 6:3, Most – Rebel Praha 8:0, Rebel Praha – Pardubice 0:4, Malenovice – Most 2:4, Pardubice – Most 2:7, Rebel Praha – Malenovice 1:3, Malenovice – Pardubice 2:4, Rebel Praha – Most 0:8, Pardubice – Rebel Praha 7:4, Most – Malenovice 8:0 Most – Pardubice 4:2, Malenovice – Rebel Praha 3:0.

Sestava Malenovic: Ondřej Chovančík, Matěj Zámečník – Martin Dlapa, Vlastimil Mozga, Tomáš Řehánek, Vojtěch Šrajer, Tobiáš Brázdil – Petr Mišurec, Michal Hink, David Hink, Jan Kvapil, Filip Olšina, Adriana Hasíková, Sabina Opavská, Petr Vidlář, Patrik Mišurec, Jakub Ivan Mozga. Trenéři: Milan Chovančík, Adam Kovařík.

TABULKA TURNAJE:

1. HBC Most 6 0 0 0 39:6 18

2. Pardubice 4 0 0 2 25:20 12

3. HBC Malenovice 2 0 0 4 14:23 6

4. Rebel Praha 0 0 0 6 5:33 0