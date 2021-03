Na prahu své již 13. kompletní závodní sezony je Miroslav Jakeš, jenž se již potřetí za sebou představí se Škodou Fabií Rally 2 a bude chtít vylepšit pátou příčku z uplynulého ročníku českého šampionátu. „Snad budou naše výsledky gradovat a třeba budeme atakovat bednu, to by bylo super. Konkurence bude ale letos ještě větší,“ očekává 31letý pilot z Valašska, jehož bude dál navigovat Petr Machů. „Musíme zklidnit a zpřesnit jízdu. Mirek má cit pro auto, což v dílčích výsledcích několikrát potvrdil. S věkem zraje jako víno, je čím dál šikovnější. Já mu věřím!“ doplnil zkušený spolujezdec.

Potřebu zrychlit si uvědomuje právě i Jakeš, jenž ale bude mít složitější pozici než ostatní favorité na medailové příčky. „Na rozdíl od konkurence pojede se starším modelem. Vsadit tak budeme muset na konzistentní jízdu a držet tempo,“ má jasno o taktice pro novou sezonu pilot, jenž ale nezažil standardní přípravu. „Byla určitě chudší. Musel jsem hledat náhradu místo tradičních fitek či florbalů. Makal jsem doma a když se oteplilo, tak jsem i vybíhal do přírody,“ upřesnil svou náplň.

Stejně tak je připraven být příkladný týmový parťák, třebaže po boku bude mít výrazně mladšího kolegu. „Adama znám dlouho přes taťku. Je cílevědomý a má vše před sebou. Ve dvojkolkách dokázal svou rychlost i spolehlivost, očekávám, že nám bude rychle šlapat na paty. Beru jej jako kamaráda a jsem připraven pomoci, rivalitu necítím. Soupeři jsme všichni, i díky vzniku dealerských týmů škodovky nás tam bude fakt hodně,“ přitakává Jakeš.

A právě teprve 25letý Adam Březík by se mohl stát černým koněm šampionátu. I přes svůj mladý věk se automobilovému sportu věnuje pět let, několikrát mile překvapil a již loni při premiéře ve voze kategorie R5 dokázal v Rally Morava dojet stříbrný! „Bez podpory otce, který mi pro tuto sezonu dokonce půjčil svou závodničku, bych na další posun asi myslet nemohl,“ skromně přiznal Březík junior. „Táta hraje v tomto projektu zásadní roli, z pozice manažera shání finance. Ale žádná dohoda a nařízení mezi námi není. Nejdůležitější bude dojet co nejrychleji do cíle a nerozbít auto,“ směje se pokorně.

Závody ve velkém soutěžním voze a velkém mistráku přitom bere jako velkou výzvu. „Je to skok do neznáma. Určitě se čtyřkolkou pojedeme rychleji, budu hledat hranice nového vozu. Uvidíme, kam se dostaneme,“ šibalsky se usmívá talentovaný pilot.

Vedle přechodu z dvojkolek na čtyřkolku bude pro Březíka zásadní změnou i nový spolujezdec, kdy se rychle dohodl na spolupráci s Ondřejem Krajčou. „Oba jsme přišli o parťáky a tak dohoda byla vcelku rychlá,“ shodují se oba členové posádky, kteří nedostali konkrétní ambice por nový ročník.. „Po počátečním rozkoukávání bychom chtěli v závěru sezony v dílčích závodech atakovat top pětku,“ dodal směle Adam Březík, jenž se o víkendu na Valašské rally představí se startovním číslem 15.