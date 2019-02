ZLÍN - Závěr Světového poháru v orientačním běhu hostilo švýcarsko-německé pomezí. Zejména na sobotní zkrácené trati se českým reprezentantům dařilo. Zlínský závodník Michal Smola dokonce obsadil šesté místo. Oden později už se mu však tolik nedařilo a ve sprintu doběhl až na 25. místě.

Michal Smolka | Foto: DENÍK

Česká jednička zakončila sezonu úspěšným vystoupením ve Světovém poháru

Na zkrácené trati bojoval zlínský orientační běžec dlouho o medailové pozice. Po většinu závodu se držel na velmi slibné čtvrté příčce. V závěru se však nevyvaroval drobnější chyby, která jej katapultovala o dvě příčky níže. Přesto si zlínský reprezentant šesté místo v cíli pochvaloval. „Na tento závod jsem se velmi dobře připravil. Po celou dobu se mi běželo velmi dobře. Trať sice byla náročná, ale mnohem větší potíže jsem měl při čtení mapy. Ne všechny kontrolní body totiž byly označeny úplně správně,“ prozradil Smola.

Mnohem hůře si pak vedl český závodník v následném sprintu. Ten probíhal v uličkách historického centra městečka Stein am Rhein. Zaplněné náměstí vytvářelo dunivou atmosféru, bohužel ani zde se organizátoři nevyvarovali několika chyb. „Stejně jako mnozí další jsem se nechal zmást nepřesností u divácké kontroly a ztratil jsem přes půl minuty. Na tak krátké trati už se to nedalo dohnat,“ litoval 25letý závodník, jenž se až do té doby držel v první desítce. Nakonec však skončil až hluboko v poli poražených.

Pro českou jedničku v orientačním běhu se zároveň jednalo o poslední dva závody letošní sezony. Nyní jej čekají studijní povinnosti ve Francii. Na domácích tratích přitom neměl konkurenci. V Českém poháru vyhrál, co se dalo. Žebříček ovládl s maximálním počtem bodů, což se v minulosti ještě nikomu nepodařilo. Návdavkem pak přidal ještě třetí místo v HI-TEC sprint Cupu. Ato mohl pomýšlet ještě výš. Jeden ze tří započítávaných závodů však neabsolvoval. „Byl to vyvedený rok. Mnohem důležitější však pro mě bude příští sezona, kdy se mistrovství světa uskuteční přímo na Moravě,“ připomněl Smola.