„Z průběhu sezóny 2022 máme radost. Naše ztráta na kluky před námi na kilometr se zmenšila. To nám ukazuje, že jdeme dobrým směrem. Největší zlepšení jsme zaznamenali určitě na Bohemce. A největší radost jsem měl z výkonu na Barumce, kde jsme dokázali jet se špičkou. O to více mrzelo, že nás o lepší výsledek připravila součástka za pár korun,“ připomněl pilot posádky Samohýl ŠKODA Team Adam Březík.„Z velkého mistráku jsem si asi nejvíce oblíbil Rallye Český Krumlov. Je nejbližší moravským soutěžím. Tratě jsou v úzkém, hodně těžké, závod vždy komplikuje i počasí,“ prochází se sezónou Adam a pokračuje: „V mistráku jsme samozřejmě mohli být čtvrtí, ale 3-Städte dopadla, jak dopadla. Ale to už se nedá nic dělat. Cíl před začátkem sezóny byl Top5, což jsme splnili a v týmu panovala spokojenost.“