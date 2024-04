Utvářeli závod, jeli na prvních místech a nakonec si připsali kvalitní výsledky. Českým triatlonistům se na Světovém poháru ve Wollongongu dařilo. Tereza Zimovjanová obsadila na východním pobřeží Austrálie 11. místo a připsala si velmi cenné body do olympijské kvalifikace. David Martin byl osmnáctý a dosáhl na nejlepší výsledek v životě.

Člen klubu Titan Trilife Zlín David Martin skončil v Austrálii osmnáctý a dosáhl na nejlepší výsledek v životě. | Foto: Česká triatlonová asociace

Olympijská kvalifikace pomalu míří do svého finále a jeden z posledních závodů, na kterém bylo možné získat důležité body, přivítal v sobotu 20. dubna australský Wollongong, kde se konal závod Světového poháru vůbec poprvé.

Světový pohár, Wollongong (Austrálie)

Ženy: 1. Tilda Manssonová (Švéd.) 1:00:40, 2. Maria Velasquez Soto (Kol.) 1:00:41, 3. Ainsley Thorpe (N.Zél.) 1:00:41 … 11. Tereza Zimovjanová 1:01:16

Muži: 1. Luke Willian (Aus.) 52:52, 2. Jamie Riddle (JAR) 53:15, 3. Diego Moya (Čile) 53:15 … 18. David Martin 54:26

Po 750 m plavání ve vlnách Pacifiku šla Zimovjanová z vody na skvělé 5. pozici, díky povedenému depu pak nasedala na kolo jako třetí.

Dostala se do vedoucí šestičlenné skupiny, které v prvním z pěti kopcovitých okruhů dokonce ujížděla. Větší náskok si ale nevypracovala a brzo byla dostižena početným balíkem.

Po 20 km deštivé a větrné cyklistiky přijela Zimovjanová do druhého depa ve 26členné skupině.

Na 5km běžecké části se zformoval vepředu šestičlenný únik, který měla česká reprezentantka na dohled, jeho tempo ale neudržela a cílem proběhla na 11. pozici.

V dramatickém finiši zvítězila talentovaná Švédka Tilda Manssonová, která deštivý závod ukončila o 37 vteřin dříve než Zimovjanová.

„S plaváním jsem hodně spokojená. V zimě jsem se na něho v tréninku zaměřila a dnes to bylo konečně vidět,“ hodnotila závod česká reprezentantka. „Na kole jsem se možná vyšťavila víc, než bych měla. Na běhu jsem pak měla trochu potíže, ale vzhledem k dalším závodům dnešní výkon hodnotím kladně a jsem s ním docela spokojená. Je to začátek sezony, kdy já závodím neumím, takže to beru jako krok správným směrem.“

S ohledem na blížící se konec olympijské kvalifikace (27. května) má nyní Zimovjanová závodní kalendář velmi nabitý, už příští víkend se představí na Světovém poháru v čínském Čcheng-tu.

Velmi podobný průběh měl závod také pro Davida Martina. Po plavecké části byl na sedmé pozici, díky čemuž se na kole dostal do vedoucí desetičlenné skupiny.

Český závodník byl často vidět také na jejím čele. Nejenže si tento únik dokázal náskok udržet, ale průběžně ho navyšoval. Do druhého depa tak dorazil s půlminutovým náskokem na zbytek startovního pole. V běžecké části se Martin pomalu propadal ze čtvrté až na konečnou 18. pozici. Zvítězil domácí Luke Willian, na něhož český závodník ztratil 95 vteřin.

„Dneska jsem hodně spokojený. Konečně se mi povedl na Světovém poháru dobrý výsledek. Plavání mi vyšlo, na kole jsme pak v úniku dobře spolupracovali a já sám jsem se také cítil fajn, i když ta trať byla poměrně náročná. Věděl jsem, že na běhu nemám takovou rychlost jako soupeři vepředu, takže jsem si od začátku běžel svoje tempo a nakonec to stačilo na 19. místo. S tím jsem hodně spokojený. Asi to pro mě nemohlo dopadnout lépe,“ řekl Martin.