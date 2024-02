Zlínským sálovým fotbalistům chyběl ve druhém čtvrtfinále s Poličkou pohyb

Lubomír Hotař Sportovní redaktor

Postup do Final Four se odkládá? Zlínští sáloví fotbalisté v Celostátní lize ve druhém čtvrtfinále play off neuspěli.

Celostátní liga v sálovém fotbale, 2. čtvrtfinále: Zlín - Polička 2:3 | Foto: se svolením Jakuba Zapletala