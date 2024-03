Zlínským sálovým fotbalistům po porážce v Poličce skončila sezona

Lubomír Hotař Sportovní redaktor

Zázrak se nekonal. Zlínští sáloví fotbalisté nedotáhli do úspěšného konce dobře rozehranou čtvrtfinálovou sérii play off a do Final Four nepostoupili. Zlín ve třetím rozhodujícím duelu prohrál v Poličce 0:5.

sáloví fotbalisté Zlína | Foto: se svolením Jakuba Zapletala