Příznivci badmintonu pozor! V neděli 26. března se bude ve Zlíně hrát 2. kolo Nadstavby 6. ligy smíšených družstev dospělých v badmintonu.

badmintonové družstvo Zlína | Foto: se svolením Martina Zahradnického.

Zlínský tým se v domácím mini turnaji střetne od 13 hodin s béčkem brněnského Sharksu, v 15 hodin vyzve celek BC Smartlife Řečkovice. Souběžně s druhým zápasem se bude ještě hrát od 15 hodin duel rezervy Sharksu Brno s Uherským Hradištěm.

Všechna utkání budou k vidění ve Sportcentrum Maty v ulici Růmy.

,,V základní části 6. ligy jsme vybojovali první příčku. Do play off jsme proto šli jako favorit. V 1. kole Nadstavby jsme porazili Uherské Hradiště 8:0 a zdolali jsme Židlochovice rovněž 8:0. Pokud uspějeme v domácím 2. kole Nadstavby, tak postoupíme do finále 6. ligy. To se bude hrát na konci dubna v Brně,“ informuje hrající trenér badmintonového zlínského družstva Martin Zahradnický.

Tan také ví, že jeho tým v domácích zápasech čeká těžká práce.

,,Záložní celek Sharksu Brno je složený z mladých hráčů. V tomto utkání by ale mohly rozhodovat naše větší badmintonové zkušenosti. Nebezpečným soupeřem budou také Řečkovice. Tým z předměstí Brna má silné družstvo. My ale máme tabulkově kvalitnější hráče, kteří by důležité střetnutí měli rozhodnout v náš prospěch,“ věří svému kolektivu Zahradnický.

Kromě Martina Zahradnického v sestavě Zlína v obou zápasech ještě nastoupí Jan Voráč, Pavel Sousedík, Martin Chvátal, Martin Konečný, Tereza Zubíčková, Marcela Olšáková a Kateřina Voráčová.