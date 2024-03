Zlínští Berani zdolali pouze Olomouc, přesto jsou pořád ve hře o play off

Lubomír Hotař Sportovní redaktor

Extraligoví junioři Zlína odehráli ve Skupině o postup do play off další tři utkání. Jeden vyhráli, ve dvou se museli smířit s porážkou. Dvě kola před koncem soutěže ale mají pořád naději na postup do play off.

hokejista Berani Zlín Lukáš Heš | Foto: Libor Kožík