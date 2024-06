/FOTOGALERIE a VIDEO/ Ani nepřízeň počasí, dopolední bouřka, přívaly deště a opožděný start je nezastavily. České tituly v dlouhém triatlonu získali stejně jako v minulém roce zlínští sportovci Petr Cívela a Helena Kotopulu, kteří se stali vítězi 22. ročníku Moraviamanu. Klání v Otrokovicích byl také druhým závodem Českého poháru v triatlonu.

MČR v dlouhém triatlonu - Moraviaman 2024. | Video: Břenek Martin

Pro Cívelu to bylo jako malé déjà vu. Stejně jako před rokem v Piešťanech startoval závod za silného deště, stejně jako loni upadl na kole a stejně jako loni slaví titul mistra republiky. V jedné věci to nyní ale bylo jiné: zatímco loni skončil v závodě druhý za jedním ze slovenských soupeřů, takže mu titul mistra republiky připadl v redukovaném pořadí, tentokrát nenašel přemožitele. „V Českém poháru v dlouhém triatlonu je to pro mě premiéroví vítězství. Přijel jsem vyhrát a jsem šťastný, že se to podařilo,“ smál se v cíli.

O svém triumfu rozhodl během 3,8km plavecké části ve Štěrkovišti. Vypracoval si náskok, který pak soupeři nedokázali smazat. „Hned po startu se mi podařilo odpárat Honzu Šnebergera, který byl největším soupeřem. Z vody jsem šel přibližně čtyři minuty před ním,“ usmíval se Cívela.

Během 180km cyklistiky, která začala za deště, se mu dařilo rozestup udržovat. „Ve čtvrtém z pěti okruhů začaly tratě usychat a do jedné zatáčky jsem to poslal rychleji, než jsem měl. Zase jsem spadl. Naštěstí jsem neztratil moc času a měl jsem jen sedřený loket.“

Ve běžecké části - maratonu- se odehrávalo velké drama. Šneberger pomalu ukrajoval z Cívelova náskoku a přibližoval se k němu. Před posledním okruhem už mezi nimi nebyla ani minuta. „Přiznám se, že mě docela vyděsilo, když jsem viděl Honzu za sebou. Poslední okruh jsem kvůli tomu šel přes limit, úplně na morál, ale Šnébovi naštěstí došlo. Pro mě to bylo těžce vydřené,“ dodal Cívela, který zvítězil s náskokem 2,5 minuty. Třetí místo si bezpečně hlídal Jan Slabý.

Kotopulu: Titul jsem nečekala

V závodě žen plavala nejlépe Markéta Cibulková, druhá šla z vody Simona Křivánková a třetí Helena Kotopulu. „Na cyklistice jsem během prvních dvou okruhů holky dotáhla. A se Simčou jsme pak v rámci pravidel spolupracovaly. V posledním okruhu mi ale ujela,“ řekla Kotopulu. „V běhu na mě hned ze začátku padla krize. Z těch tří deštivých hodin na kole jsem měla rozmočené nohy. Když jsem ale viděla, že Simču stahuju, tak jsem se kousla a na nějakém 26. kilometru jsem ji předběhla. Pak už jsem si udržovala náskok až do cíle,“ popsala Kotopulu.

„Musím se ale přiznat, že jsem moc nepočítala s tím, že bych ještě nějaký titul vyhrála. Udělalo mi to velkou radost,“ smála se staronová mistryně republiky, pro kterou to je už čtvrtý titul v dlouhém triatlonu. Stříbrná Křivánková doběhla do cíle se ztrátou necelých dvanácti minut. Třetí Cibulková zaostala o 29 minut.

Na start Moraviamana se postavilo 174 triatlonistů. Závod pro ně měl odstartovat už v sedm hodin ráno, pořadatelé jej ale posunuli o dvacet minut kvůli silnému dešti a bouřce. Na Štěrkovišti pak absolvovali 3,8 km plavání. Následovala 180km cyklistická část, kterou triatlonisté jeli v pěti okruzích na silnicích mezi Otrokovicemi, Střížovicemi a Hulínem. Závěrečný běžecký maraton se uskutečnil ve čtyřech okruzích na cyklostezce vedoucí podél Baťova kanálu směrem na Kvasice.

