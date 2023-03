,,Byl to klasický úvodní zápas play off. Byl trochu nervózní. My jsme v něm šli od začátku střetnutí za výhrou. V polovině utkání jsme po brankách Daniela Pankucha a Jakuba Haši vedli 2:0. Ve druhé třetině nás přibrzdily dvě oslabení, ale ve třetí části jsme přidali další dva góly. Ten čtvrtý vstřelil až sekundu před koncem duelu v power play Vodica,“ upozornil jeden z domácích trenérů Pavel Gofroň.